Macaco canta por los refugiados: "Queremos subirle los colores a Europa"

En el siglo XXI más de 40.000 personas se han ahogado huyendo de la miseria y de la guerra y "antes de ayer mismo otras 49 lo hicieron en el estrecho de Gibraltar", añade Macaco, promotor de Red Alerta, un proyecto musical a favor de los refugiados con el que quieren "sacarle los colores" a Europa.

"Quise escribir esta canción en primera persona porque de alguna manera todos somos refugiados, pero hay un hipocresía general basada en la mala memoria. Nadie se acuerda de nuestros abuelos en la Guerra Civil o de lo que pasó en la II Guerra Mundial", protesta el músico catalán en una charla con Efe.

Para remediarlo, se puso manos a la obra y quiso ponerle letra y música a "esas fronteras imperfectas" que dejan a miles de personas "en tierra de nadie, sin un punto de entrada ni de salida a ninguna parte".

Lo hizo con la ayuda de los raperos ToteKing y Ander (este del colectivo vasco de "hip hop" Green Valley), de la periodista egipcia de la CNN Shahira Amin y de la artista saharaui Aziza Brahim, que aporta su propia experiencia como refugiada.

La canción viene acompañada de un videoclip que, "en lugar de acudir a las imágenes de archivo que tantas veces se ven en los telediarios y que parecen haber anestesiado ya al público", intenta ilustrar la persecución a la que se ven sometidas estas personas, "gente como tú y como yo, que tenían una vida normal en Siria" y que hoy huyen dejándolo todo atrás para salvar sus vidas.

El tema, extrapolable según Macaco a cualquier crisis de este tipo, como el "muro de la vergüenza en México", se ha radicado musicalmente, sin embargo, en el mar Mediterráneo, con una producción "afilada" basada en mandolas, palmas de tanguillo flamenco mezcladas con "delays" del "dub" y quejíos con "bass" de baja frecuencia.

"Siempre me he mezclado musicalmente con muchas cosas, pero con los años he aprendido que cuanto más hablas de ti, más juego da algo y, aunque no soy de banderas, tengo claro que, si procedo de algún sitio, es de algún punto del Mediterráneo", explica Macaco, que ha convivido siempre a través de amigos con la supuesta legalidad o ilegalidad del ser humano al pisar una tierra en la que no nació.

Esta Red Alerta estará disponible a partir de mañana en la web de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y también en las diversas plataformas digitales. Los beneficios obtenidos por su descarga irán destinados a mejorar la vida de los refugiados, a 80 días de que se cumpla el plazo de los acuerdos de acogida de la Unión Europea.

De momento, se denuncia desde CEAR, solo se ha cumplido un 20 por ciento del compromiso total, mientras que España apenas alcanza un 7,5 por ciento y plantea rebajar la cifra acordada.

"No sé cuánto dinero conseguiremos con esta canción, pero esto hará que, cuanto menos, se hable de estas cosas; queremos que se les suban los colores a los políticos y a Europa", afirma Macaco, que ya impulsó una exitosa campaña similar a favor de la sanidad pública, Seguiremos.

El músico será en breve uno de los participantes del nuevo festival Río Babel, que tendrá lugar en Madrid entre el 13 y el 15 de julio, basándose en el encuentro de estilos musicales y culturas de ambos lados del Atlántico, con Residente, La Mala Rodríguez, Estopa, La Pegatina o Los Fabulosos Cadillacs, entre los confirmados.