De Tailandia a Polonia: mujeres de todo el mundo se unen a la huelga internacional

El movimiento feminista ha lanzado hoy un desafío al planeta: "¿Cómo sería un mundo sin mujeres?". Más allá de España, alrededor de 50 países han convocado un paro internacional, cada uno con su modalidad propia de protesta: paros laborales totales y parciales, huelga de consumo o huelga de cuidados.

La violencia machista, el acoso sexual, la invisibilización de los cuidados o la brecha salarial centran las reivindicaciones que tiñen el mundo de violeta, el color del movimiento, durante el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Las primeras acciones han tenido lugar en Australia, donde más de mil trabajadoras de guarderías han abandonado sus puestos de trabajo para reclamar salarios más altos en el sector altamente feminizado, según informa la revista Time.

En Tailandia, las mujeres campesinas del sur se han unido a la huelga. Al norte, una manifestación ha recorrido las calles de la ciudad de Chiang Mai. Filipinas también se ha sumado a la protesta con una marcha en Manila contra las políticas económicas del presidente Duterte. Más de 500 mujeres en Tailandia, Filipinas e India han secundado el paro, según el Foro de la Mujer APWLD, informa The Guardian.

En Europa, cientos de mujeres polacas, que ya protagonizaron una huelga el pasado octubre contra la prohibición del aborto, se han concentrado hoy de nuevo en las principales ciudades del país en defensa de sus derechos reproductivos. Los actos han condenado las políticas del partido Ley y Justicia, la fuerza nacionalista-conservadora que gobierna desde finales de 2015 con mayoría absoluta.

"Estamos cansadas de que los políticos no respeten a las mujeres, que limiten nuestro acceso a los medios anticonceptivos, tomen a broma la educación, nieguen el derecho de las pacientes al aborto legal y de que la justicia vulnere sistemáticamente los derechos de las mujeres", ha explicado una de las coordinadoras de las protestas, Anna Kowalska.

En Italia, las mujeres se han concentrado en las principales plazas y frente a empresas e instituciones en Roma y en Pisa. "Temblad. Las brujas están de vuelta", han coreado las manifestantes italianas.

Las protestas también se han secundado en Reino Unido, donde las reivindicaciones han ido desde el salario digno hasta el derecho de asilo de las mujeres africanas. En Irlanda, los manifestantes han cortado el tráfico de las calles del centro de Dublín en defensa del derecho al aborto, restringido en casi su totalidad en el país.

Algunas de las razones para secundar el paro se han compartido con el hashtag # WhyIStrike en Twitter: "Voy a la huelga porque las mujeres negras importamos". "Paro por todas las personas transgénero del mundo y toda la injusticia que enfrentamos a diario". "Soy madre soltera y hago huelga por un subsidio para que las madres solteras tengamos el derecho económico para criar a nuestros hijos por nosotras mismas, si lo elegimos".

En Rusia, según AFP, varias feministas han sido detenidas en Moscú después de protestar cerca del Kremlim. Las activistas portaban una pancarta en la que se podía leer "Los hombres llevan en el poder 200 años, ¡abajo con ellos!", tal y como se puede ver en el vídeo que la artista Ekaterina Nenasheva ha compartido en su página de Facebook.

En Argentina, uno de los países impulsores del paro, las mujeres están llamadas a la huelga en el empleo remunerado. Sofía hoy no ocupa su puesto en el Ministerio Público Fiscal. ¿Sus motivos?: "Paro porque nos queremos vivas y para exigir políticas que nos permitan vivir con dignidad y libertad", afirma. "Para las que tenemos un trabajo formal es posible parar. Pero la mayor parte del trabajo en negro lo hacemos las mujeres", explica en una conversación con eldiario.es.

También apunta directamente al Gobierno de Mauricio Macri: "Sus medidas no solo van en contra de la clase trabajadora, sino que han sido más perjudiciales contra las mujeres". Maite, maestra de primer grado, tampoco acudirá a dar clase. "Paro porque no quiero más muertas por abortos clandestinos, por los salarios injustos y para que no haya más infancias abusadas ni física ni simbólicamente", señala en referencia a los estereotipos de género.

La convocatoria de paro también se extiende a México, donde Ana Laura, abogada, no irá a trabajar en protesta contra los feminicidios, "los casos de tortura y abusos por parte de las fuerzas públicas, la desaparición de mujeres que termina en trata y fosas clandestinas y porque estoy cansada de ser acosada e intimidada en la calle y en el transporte público".

Pamela, por su parte, se unirá a la huelga y acudirá a la marcha convocada en Ciudad de México porque cree necesario dar a conocer los derechos de las mujeres: "¿Qué sería del trabajo doméstico o el institucional sin la mujer? ¿Qué sería de la vida diaria sin ellas?".