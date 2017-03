Dinamarca quiere captar empleo cualificado en España y el resto del sur de Europa

El Partido Socialdemócrata, principal fuerza opositora en Dinamarca , propuso hoy crear oficinas de empleo danesas en España, Italia y Francia para captar personal altamente cualificado en sectores con ocupación muy baja en este país nórdico.



La propuesta, incluida en un plan para aprovechar la bonanza económica en Dinamarca , recuerda que el desempleo de algunas personas con enseñanzas superiores es "mucho mayor" en esos países y llama a aprovechar el recurso de esa masa laboral.



"Preferimos que personas con alta calificación en la Unión Europea (UE), y que en cualquier caso tiene acceso al mercado de trabajo danés, vengan hasta aquí en lugar de otros de países del Tercer Mundo como Pakistán o India", consta en la propuesta.

Dinamarca , un país de 5,7 millones de habitantes, ha creado más de 100.000 empleos en los últimos tres años y ha reducido en casi dos puntos el paro estructural, hasta algo más del 4 %, unos números que, aunque aún son peores a los de antes de la crisis, la sitúan en una situación de casi pleno empleo. En sus mejores años la tasa de paro bajó hasta el 2,4% y el país entró en una espiral inflacionista, de subida de precios y salarios que el Gobierno quiere ahora evitar. La alta tasa de empleo en sus países competidores, Reino Unido y Alemania, dificulta también la situación para que este pequeño país capte empleo.



La patronal danesa, entre otras entidades, ha advertido del peligro de falta de mano de obra cualificada, por ejemplo, de ingenieros. "Será duro ver más crecimiento porque no tenemos la fuerza laboral para afrontarlo", dice a The New York Times Steen Nielsen, el director de políticas laborales de la Confederación Industrial Danesa. "En el futuro deberíamos mostrarnos satisfechos con tasas de crecimiento más bajas salvo que podamos estimular la fuerza laboral", remata.

"Podemos ver ya ahora que una serie de empresas empiezan a tener problemas. Si no tenemos personal cualificado perderemos contratos", afirmó el portavoz socialdemócrata Nicolai Wammen, que resaltó que la implantación de esos centros en el extranjero sería temporal.

Alrededor de un tercio de las compañías danesas están paralizando o retrasando planes de expansión y proyectos porque no tienen suficiente personal cualificado para llevarlos a cabo, tal y como publica The New York Times. Las vacantes son para ingeniería, investigación, carpintería, electricidad o informática.

"Necesitamos más trabajadores preparados, pero no los podemos conseguir. Si esta carencia continúa podría tener un fuerte impacto en nuestro crecimiento y en el crecimiento de la economía en general", dice Peter Enevoldsen, presidente de una compañía de maquinaria y que se ha unido a otras empresas en una campaña para captar talento. Gran Bretaña, Alemania y el resto de países nórdicos caminan también hacia el pleno empleo.

El Gobierno, en contra

El ministro de Empleo danés, el liberal Troels Lund Poulsen, rechazó la idea de abrir estas oficinas por considerarla poco práctica y generadora de problemas burocráticos, mientras que el ultraconservador Partido Popular Danés (DF), apoyo externo del Ejecutivo, también se mostró crítico con ella.

El Gobierno ha tomado otras medidas, como unir la edad de jubilación a la esperanza de vida, permitir a los trabajadores alargar sus años de trabajo, y tratar de impulsar el empleo de personas nacionales de la UE, que no necesitan una visa especial para trabajar en Dinamarca, dice The New York Times.

La derecha gobierna en minoría en Dinamarca desde 2015, con el apoyo del DF, aunque el Partido Socialdemócrata fue la fuerza más respaldada en las últimas elecciones legislativas con el 26 % de los votos.