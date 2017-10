Marcha por la dignidad de las pensiones: "Estoy aquí por las generaciones futuras"

Al grito de "sí, sí, sí, estamos en Madrid" las marchas por la dignidad de las pensiones se han manifestado esta mañana para "defender un sistema de pensiones público y sostenible". Las marchas, que comenzaron su camino el 30 de septiembre, han encabezado la protesta convocada por CCOO y UGT. Desde Málaga, Santiago de Compostela, Gijón, Santander y Castellón las cinco rutas han acabado su camino hoy en la capital en una protesta que ha recorrido el camino que separa la Plaza de Carlos V y la Puerta del Sol.

"Se van a cargar el sistema de pensiones poco a poco", dice Joaquín Rodríguez, que camina en las primeras filas tras haber salido el pasado dos de octubre desde Alicante. Rodríguez pide que se elimine el coeficiente actualizador de las pensiones y que estas se actualicen de acuerdo al IPC. "Si la subida de las pensiones es del 0,25% y el IPC sube un 1,6%, estamos perdiendo poder adquisitivo", se lamenta este trabajador de la industria auxiliar del automóvil ya jubilado.

"No al recorte de las pensiones" y "pensiones dignas", son algunas de las consignas que han gritado los manifestantes mientras recorren el Paseo del Prado. Miles de personas, muchas de ellas jubiladas, han ondeado sus banderas de CCOO y UGT pidiendo que se derogue la última reforma laboral, se elimine el coeficiente de actualización de las pensiones o que el Gobierno deje de sacar dinero de la hucha de las pensiones.

Imagen de la manifestación por la defensa de las pensiones. M.G.

"Estamos aquí para dar voz a la gente que no puede venir" dice Pepa Mariño, una funcionaria jubilada, al explicar porqué decidió unirse a las marchas. "Queremos que se nos devuelvan lo que han quitado a la hucha de las pensiones y no que nos hagan préstamos", dice Mariño, que salió el día dos de octubre desde Santiago de Compostela y ha recorrido andando los casi 600 kilómetros que separan la ciudad gallega de Madrid. "Nunca pensé que iba a estar en una manifestación pidiendo esto", termina diciendo.

"Soy pensionista, tengo hijos y estoy aquí por las generaciones futuras", dice Valeriano Sánchez, que ha venido hasta Madrid desde Asturias. "Que se reúna el Pacto de Toledo y que la actualización de las pensiones vaya al compás de la inflación", pide este minero jubilado, que tiene 70 años y salió el sábado 30 desde Gijón.

A la manifestación también se han unido otras personas que no han venido andando. "Por la defensa de las pensiones públicas", se podía leer en la pancarta tras la que se encuentraba Javier Ayestarán, que ha venido desde Almería, y pide que "se devuelvan los millones que han desaparecido de la hucha de las pensiones".

Derogar la reforma laboral

Al comienzo de la manifestación, el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han afirmado que es "perfectamente viable" que el país se gaste un porcentaje mayor de lo que produce en tener un "sistema digno de pensiones", según recoge Europa Press.

Una imagen de la manifestación de las marchas por la dignidad de las pensiones. M.G.

Álvarez ha dicho que la voluntad de los manifestantes es clara: "exigir al Gobierno que no aplace por más tiempo el debate en relación con el acuerdo de pensiones". Para el líder de UGT, es "fundamental" la derogación de la reforma de 2013, porque es "necesario" que las pensiones se revaloricen de acuerdo a los precios. "Hay que acabar con el 0,25%, porque esta nueva fórmula lo que hace es que cueste mucho más poder tener y mantener la actual situación de las pensiones", ha añadido el líder de UGT.

Sordo, por su parte, cree que si no se modifica la reforma de 2013, habrá una "caída futura de las pensiones muy importante". "No es que las pensiones no sean viables, es que con la actual regulación la calidad de las pensiones del futuro sería muy baja", ha subrayado, tras insistir en que es "perfectamente posible revertir esa reforma".