La familia del detenido por causar un incendio en Galicia denuncia que "lo quieren hacer pasar por terrorista"

Los incendios que la semana pasada arrasaron Galicia, quemando más de 35 mil hectáreas de terreno y acabando con la vida de cuatro personas, y de los que el Gobierno gallego responsabilizó a lo que denominó "terrorismo incendiario", se han saldado con una sola detención. Un hombre de 55 años -Miguel M.A.- que el domingo 15 realizó de forma imprudente una quema en su finca en el ayuntamiento de Os Blancos (Ourense), provocando un incendio de una hectárea de extensión. El pasado jueves el juzgado de Xinzo de Limia dictó prisión incondicional sin fianza para el detenido, que responderá por delitos relacionados con los artículos 352 y 353 del Código Penal. El primero establece que quien incendie montes o masas forestales "será castigado con penas de prisión de uno a cinco años" y el segundo se refiere al posible riesgo para viviendas.

Este fin de semana sus amigos y familiares quisieron denunciar la forma en que el hombre ha sido tratado tanto por parte de la Guardia Civil y del juzgado, como de los propios medios de comunicación, aplicándole la misma consideración que a los acusados de delitos de terrorismo. Se muestran "sorprendidos" por la manera "en que se ha exagerado lo sucedido". Señalan que Miguel permaneció "totalmente incomunicado" desde su detención -el miércoles por la mañana en Vigo- hasta este sábado, cuando por fin pudo ser visitado por su esposa e hijas en la cárcel de Pereiro de Aguiar, donde podrán verlo de nuevo el próximo sábado. Explican que él es consciente de haber cometido un error, una imprudencia, pero denuncian que ha sido tratado, tanto en privado como de cara a la opinión pública "como un terrorista".

Manuel García, un amigo suyo, relata que la última vez que habló con Miguel fue ese mismo domingo por la mañana: “Me dijo que se marchaba a limpiar su finca, para protegerla del fuego. Ese día amaneció medio nublado y supongo que le dio la sensación de que no habría mucho peligro". "Después de trabajar una horas, paró para comer e hizo una pequeña hoguera para asar unos chorizos. El cuenta que a través de unas hierbas finas que había en el terreno el fuego comenzó a extenderse como si fuera pólvora", dice. "Explica que intentó apagarlo, pero que de pronto quedó totalmente desbordado. Incluso perdió el móvil y las llaves, que se quemaron también. Rápidamente fue hacia el pueblo, que está a unos 500 metros de allí, para pedir ayuda. Encontró a un paisano, le contó el asunto y llamaron a los bomberos, que vinieron y consiguieron controlar el incendio en poco tiempo", comenta. "Ardió toda su finca, incluso los castaños que tenía y que tanto quería, y un poco del terreno de al lado", añade. "Antes de marcharse de vuelta para Vigo pasó por el cuartel de la Guardia Civil y dejó allí su carné, diciendo: 'yo he sido el responsable de esto, si hay que responder por lo que ha sucedido, aquí estoy'", termina.

Hospitalizado durante horas

Al día siguiente, lunes, Miguel recibió una citación para que se presentase el miércoles a las ocho y media en el cuartel de la Guardia Civil de Vigo. "Así lo hizo y allí fue detenido por cuatro guardias civiles. Miguel, que trabaja en el juzgado, sabe que para detener a una persona hay que tener una orden judicial, por la que preguntó. Acto seguido los cuatro agentes se lanzaron sobre él, lo redujeron, le retorcieron los brazos, lo tiraron al suelo y lo esposaron. Tuvieron incluso que llevarlo al hospital, donde estuvo seis horas ingresado", afirma Manuel García, su amigo, que subraya que "Miguel cometió un error, estaría descentrado y se confió. Pero él fue voluntariamente a la Guardia Civil y no lo pueden tratar así. Es una persona totalmente convencida de la defensa de en medio ambiente".

"Al día siguiente lo llevaron al juzgado de Xinzo. Su abogado dice que nunca ha visto una cosa igual: lo tuvieron allí menos de diez minutos, no le dejaron ni explicarse, el fiscal chillando contra él como si fuera un terrorista, e inmediatamente dictaron prisión incondicional, sin fianza y comunicada, que al final, en la práctica, fue incomunicada. Estuvo cuatro días incomunicado. Lo quieren hacer pasar por terrorista", denuncia.

Su hija Sara pudo visitarlo en la tarde de este sábado. Explica que su padre "está muy mal, derrotado, muy triste. Ha llorado mucho estos días. Y le da mucha vergüenza lo que ha pasado, porque sabe que por un error suyo, por una imprudencia, se ha quemado su finca y él está ahí detenido". “No es normal lo que le está pasando, todo lo que se está montando a su alrededor, como lo está tratando tanto la policía como los medios de comunicación. Es, además, increíble que lo quieran condenar a tantos años de cárcel", dice. "Todo el mundo que lo conoce sabe que él quiere a la naturaleza y que nunca iniciaría un fuego con el ánimo de provocar un incendio", concluye Sara. "Están tratándolo como un cabeza de turco. Quieren poner el foco en mi padre para tapar todo lo que ha pasado, la quema de nuestra tierra, una tierra por la que mi padre lleva toda su vida luchando", añade.

Su familia y amigos pasaron también este sábado por la finca que había ardido el domingo anterior. Cuentan que allí encontraron las llaves y el móvil quemados, así como los restos de la hoguera que inició el fuego. "Es decir, hay un hombre detenido y en seis días no se han preocupado de venir aquí a recoger pruebas, a comprobar si lo que decía era verdad o era falso. Parece una tomadura de pelo", critican.

El ecologismo pide que no se convierta "en chivo expiatorio"

En los últimos días algunos medios de comunicación, como La Voz de Galicia, destacaron el hecho de que el detenido había sido fundador de un grupo ambientalista. En efecto, en 1981 Miguel fue uno de los creadores del Movemento Ecoloxista da Limia (MEL). Este sábado una quincena de grupos ecologistas, entre ellos ADEGA, Verdegaia y MEL, así como la docena de entidades que conforman la Federación Ecoloxista Galega, difundieron un comunicado de apoyo al detenido. En el texto señalan que las circunstancias que rodean su detención "causan preocupación en todo el ecologismo gallego". "Miguel es una persona conocida y valorada, que a lo largo de los años noventa del pasado siglo activó la lucha social contra el deterioro de la naturaleza en nuestro país", dicen. Y subrayan que "cuando el ecologismo estaba casi en pañales, Miguel se mostró siempre como una de las personas más conciliadoras en las inevitables discusiones a la hora de hacer valoraciones y acordar estrategias de trabajo. Ya en esos momentos y como trabajador de los juzgados de Vigo, asesoró en numerosas ocasiones sobre la incipiente normativa ambiental".

Afirman que "no sabemos lo que ha sucedido en este caso, pero no creemos que Miguel sea un delincuente, y menos aún un peligro potencial para tener que privarlo de libertad". "Todo indica que estamos ante un episodio de fuego no intencionado" -dicen- que "en todo caso fue un incendio que él mismo ayudó a apagar y a limitar su alcance hasta quedar en algo testimonial. Y hay que tener en cuenta que por su voluntad e iniciativa cívica acudió por dos veces al cuartel de la Guardia Civil". "Esperamos que no se convierta a Miguel en un chivo expiatorio de esta catástrofe ecológica, para desviar la atención criminalizando al movimiento ecologista y así eximir de sus responsabilidades a quien tiene las competencias sobre las políticas forestales, agrarias y de gestión del territorio", concluyen.