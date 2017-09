Los abogados de Villarejo no se presentan a la declaración de los concejales de Ahora Madrid

La asociación vinculada al excomisario Villarejo, Transparencia y Justicia, no se ha presentado este lunes en la declaración de los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por el Open de Tenis, pese a estar personada en la causa como acusación popular, como ha desvelado eldiario.es.

Los ediles fueron citados a declarar como "querellados" por la jueza tras admitir a trámite una querella del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento. La oposición del PP en la capital acusa a los ediles de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario por el encargo de unos informes jurídicos externos pagados por Madrid Destino cuando eran directivos de la empresa pública.

Como ha podido saber eldiario.es, Sánchez Mato y Mayer tenían pensado contestar, además de las preguntas de la magistrada y de sus abogados, también a las de las acusaciones, pero la asociación Transparencia y Justicia no se ha presentado este lunes durante la declaración."El que no acuda no le impide seguir siendo acusación", explican fuentes jurídicas a este medio. Por tanto, su ausencia no impedirá que siga siendo acusación si la querella prospera.

No es la primera vez que la asociación del comisario se persosa en casos de corrupción que afectan a políticos, con la intención, dicen sus rivales, de obtener información de primera mano. En la causa que atañe a los concejales de Ahora Madrid puede haber un interés más: mantener la acusación viva en caso de que el juzgado rechace la querella del grupo municipal del PP por un defecto de forma.

Los letrados que defienden a los concejales de Ahora Madrid presentaron el 3 de julio un escrito ante la juez que instruye la causa, Teresa Abad Arranz, solicitando la acreditación de la personalidad jurídica del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Madrid. Los grupos municipales en los ayuntamientos, argumentaron, carecen de dicha personalidad jurídica para interponer querellas como recoge numerosa jurisprudencia.

Apenas cuatro días después, el 7 de julio, la asociación de Villarejo pidió su entrada en la causa. Esta decisión evitaría que el caso se archivara de plano si finalmente la juez admite los argumentos de la defensa.