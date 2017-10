Adif amplía el soterramiento hasta los 1.100 metros

El nuevo tramo del soterramiento, que amplía los 530 metros que empiezan a construirse el próximo 15 de noviembre, es ya una realidad según lo aprobado por el consejo de Administración de Adif, que ampliará así hasta los 1.183 metros el recorrido que la alta velocidad hará bajo tierra en Murcia. Este nuevo tramo recorre desde el paso a nivel de Santiago el Mayor hasta el de la Senda de Los Garres, en el nuevo acceso ferroviario a la ciudad.

Para ello, ha sido necesaria la ampliación del contrato principal mediante la firma de uno nuevo de obras complementarias, que posibilita que la empresa a la que se había encomendado la primera fase de la obra pueda ejecutar también la prolongación del soterramiento en 583 metros adicionales, alcanzando así está primera fase un soterramiento de 1.183 metros.

Esta actuación complementaria supone un incremento de 16,9 millones de euros en el presupuesto sobre los 37,2 millones de euros previstos en la adjudicación del contrato inicial y establece un plazo de ejecución de 12 meses para las obras complementarias, según informaron fuentes del Ministerio en un comunicado. El proyecto incluye la construcción de una pasarela a la altura del paso a nivel de Santiago el Mayor, como ya prometío Adif en su última reunión con la Plataforma Pro Soterramiento.

Ahora Adif está pendiente de la segunda fase del soterramiento, que incluiría según fuentes de la empresa la actuación en la estación de El Carmen y en Barriomar y, tal y como ya se han comprometido, las obras de esta fase se licitarán durante la primavera de 2018. En el total de ambas fases (cuyos trabajos se solaparán) se soterrarán 4 kilómetros con una inversión total estimada de 606 millones de euros. Estas obras está previsto acaben en el año 2023.

La protesta llega a Madrid

Con Adif y Fomento ejecutando su plan previsto, la Plataforma Pro Soterramiento continúa sus protestas, mientras se confirme que el AVE llegue a Murcia en marzo de 2018, como ha dicho el ministro Íñigo de la Serna esta misma semana. Así, mañana sábado 28 de octubre los vecinos de Murcia, en colaboración con asociaciones de vecinos de Madrid y otras ciudades afectadas por el soterramiento, realizarán una manifestación por las calles de Madrid, que acabará en el ministerio de Fomento para pedir al gobierno que el AVE no llegue en superficie como ha asegurado el propio De la Serna.

Oficialmente 24 autobuses salen mañana de #Murcia rumbo #Madrid ,saldremos a las 8:00H y comeremos en convivencia en el paseo del El Prado . pic.twitter.com/KkAudh8WQT — SoterramientoMurcia (@SoterramientoMu) 27 de octubre de 2017

También se ha creado el hasthag #NoAlMurodeMurcia para seguir la protesta en vivo a través de las redes sociales. La marcha comenzará a las 17.30 en el Paseo de la Castellana, continuará por Gran Vía y finalizará en el ministerio de Fomento.

Disputa de las asociaciones de vecinos

Las Asociaciones de Vecinos del Sur: AVV Vistabella, AVV Santiago el Mayor, AVV Barrio del Progreso, Vecinos Carmelitanos, AVV de Puente Tocinos, AVV Ermita del Rosario y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Murcia y Comarca (Favemur), AVV de San Pío (en proceso de constitución) han mostrado en un comunicado su apoyo a la manifestación del sábado día 28 en Madrid.

"La obra de soterramiento ha de hacerse pero no a cualquier precio, ni de cualquier manera, que en un asunto tan importante y de tanta envergadura no han de influir plazos electorales", manifiesta el comunicado, explicando que las condiciones que propone el gobierno actualmente no son las adecuadas para traer la alta velocidad a la ciudad de Murcia. Además, l os miembros de la plataforma y las asociaciones de vecinos piden "transparencia, honradez y no más mentiras" sobre las obras que se están realizando, a la vez que condenan "el uso de la violencia".