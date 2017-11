Contreras pide en la Comisión que el AVE no llegue a Murcia hasta que termine el soterramiento

La Comisión Social de Seguimiento de las Obras de Soterramiento se ha reunido por segunda vez desde su constitución. El órgano, integrado por el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), representantes políticos, y representantes de la Plataforma Pro-soterramiento, ha abordado diferentes aspectos referentes a la llegada del AVE a Murcia.

Entre los puntos a tratar, se encontraba el de explicar las obras que arrancaron este miércoles, además de sus siguientes fases. En la reunión se ha detallado el cronograma de obras que se repartió hace dos semanas. También han empezado a explicar cómo continúa el soterramiento en Murcia más allá de Barriomar.

El presidente ADIF ha destacado que el objetivo de esta Comisión de Seguimiento es dar "transparencia" a las obras de soterramiento que se están ejecutando, y ha considerado "demostrado" que Aldesa está ejecutando las obras en el lugar que estaba "previsto" y recogido en el contrato inicial, algo de lo que cree haber convencido a todos los asistentes.

En este sentido, Juan Bravo ha pedido a todos los miembros de la Comisión que, cuando surja alguna duda sobre las obras que se están llevando a cabo, "se pidan las explicaciones necesarias y oportunas" para que las administraciones puedan explicarlo y así evitar "trasladar a la opinión pública una dinámica de confusión que tenemos que intentar evitar entre todos".

Por otro lado, el presidente de ADIF ha ratificado cómo se van a fusionar las fases de soterramiento de la estación de El Carmen y Barriomar, y ha corroborado que ese proyecto estaría finalizado en los primeros meses de 2018, lo que "permitiría licitar la ejecución de las obras en primavera".

Asimismo, Juan Bravo ha explicado que han comenzado a trabajar en el proyecto de soterramiento en Nonduermas-Sangonera, que "se está ejecutando en este momento dentro de los seis proyectos de los que consta el trazado entre Murcia y Almería".

El portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Joaquín Contreras, ha valorado positivamente que ADIF se haya comprometido a que Nonduermas quede incluido en el proyecto de soterramiento, de forma que habrá un nuevo proyecto para su ejecución a continuación. Sobre este cambio de criterio, el portavoz no ha querido “entrar en valoraciones”.

No al AVE en superficie

Por otra parte, el portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras ha mantenido su postura y ha pedido que el AVE no entre a la ciudad de Murcia hasta que no termine el soterramiento. En este sentido ha indicado que "pudiera ser que, una vez que llegue de forma provisional, sea la solución definitiva".

Contreras ha considerado que "podría ocurrir que en unos meses, el Gobierno no sea el mismo y el nuevo gabinete no tendría por qué asumir las siguientes fases, considerando el AVE en superficie una solución definitiva”. En este sentido, ha recordado que Beniel "estaba en el programa de llegada del AVE a la Región", y no entiende “el empeño y obstinación para que se haya aparcado”.

Además, desde la Plataforma se cree que la viabilidad de las obras "no se puede dar por seguro", ya que el sistema de financiación de créditos depende de unos gobiernos “cuya estabilidad no está segura en este momento".

En la Comisión también se ha abordado la adecuación de las obras en base a la Declaración del Impacto Ambiental que, en palabras del presidente de ADIF , ha recibido un apoyo “claro y ya sin fisuras por parte de la Unión Europea".

A este respecto, el portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento ha considerado que esta es una "interpretación intencionada y de parte". Además, ha indicado que la Comisión Europea se ha limitado a reproducir las explicaciones facilitadas por el Gobierno de España.

En este sentido, Contreras ha precisado que la Comisión de Peticiones de la UE "no se ha pronunciado" todavía, entre otras cosas porque los responsables de la Plataforma todavía no han defendido su postura en su seno, algo que sucederá el 23 de noviembre.

El Soterramiento, "nada que ver" con el AVE

Paralelamente a la reunión de la Comisión del Soterramiento, el presidente regional, López Miras, se ha reunido por primera vez con Mariano Rajoy en La Moncloa. En su encuentro, se han hablado sobre diversos temas relacionados con la región, entre los que ha destacado la cuestión de la llegada del AVE a Murcia.

En este sentido, López Miras se ha referido al soterramiento del AVE, incidiendo en que "es necesario" llegue o no llegue el AVE a la comunidad autónoma. Asimismo, ha indicado que las vías del tren de Murcia llevan "separando" la ciudad 156 años y el soterramiento "nada tiene que ver con el AVE".

El presidente de la región ha defendido que "si no fuera por la llegada del AVE, no habríamos recibido la financiación necesaria para el soterramiento". También ha asegurado que la Alta Velocidad es un proyecto de "desarrollo y beneficio para todos los murcianos".

Además, López Miras ha cargado contra el "injusto e insolidario" sistema de financiación autonómica y ha destacado que la comunidad murciana recibe una media de 250 millones de euros menos que el resto de regiones españolas.