Se entera por la prensa de que la comunidad le ha rebajado la multa

En noviembre de 2017, a Asensio Pérez se le informó de que debía pagar a la comunidad 12.000 euros de multa por superar la horquilla de ingresos en una pensión de su hija Miriam Pérez, con un 91% de discapacidad. Además de la sanción, le retirarían de forma inmediata la subvención a Miriam que, semanas más tarde, fallecería de un fallo multiorgánico.

El viernes 29 de diciembre de 2017, la madre, el padre y la hermana de Miriam presentaron un recurso en el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a la multa de 12.000 euros. Junto al documento, entregaron 112.000 firmas recogidas a través change.org, plataforma web con la que buscan el apoyo de personas contra una sanción que consideran “injusta”. La petición sigue abierta, y lleva recolectadas más de 180.000 firmas.

Hoy la familia de Miriam se ha enterado de que la comunidad ha bajado la multa a un poco más de 7.000 euros. La noticia les ha llegado a través del periódico La Opinión, que ha publicado un artículo sobre la petición de firmas a través de change.org, y en el que citan a fuente de la comunidad que certifican esta bajada, consecuencia del recurso puesto por la familia Pérez. “No me parece ético enterarme a través de un medio de que la Consejería de Familia ha fallado a favor del recurso que presentamos”, ha comentado el padre de Miriam a eldiario.es.

Asimismo, en la noticia publicada por La Opinión, fuentes del departamento de Violante Tomás aseguran que se le informó “de la conveniencia de solicitar de la Seguridad Social la prestación Familiar por Hijo a Cargo Minusválido con complemento cuyo importe está establecido en el año 2017 en 553,40 euros en doce mensualidades, cuantía superior a la que tendría derecho por pensión no contributiva en función de sus ingresos en la unidad familiar".

A este respecto, Asensio Pérez ha hecho llegar a eldiario.es el documento que atestigua que, no solo solicitó la nueva prestación el 19 de diciembre, sino que fue rechazada a los dos días, antes del fallecimiento de su hija Miriam. “No entiendo cómo es posible que me pidan que cambie de pensión y no crucen los datos entre ellos”, ha criticado Asensio. Ahora mismo, la familia de Miriam se encuentra a la espera de recibir una llamada por parte de la Consejería de Familia que le explique su situación.