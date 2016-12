Lori Meyers, Delorean y Anni B. Sweet en el Santander Music 2017

La organización del Santander Music 2017 ha confirmado tres nuevos nombres que actuarán en el Festival. Tras anunciar anteriormente a The Vaccines, Belako, Los Deltonos y Bigott, en esta ocasión presentan a Lori Meyers, Delorean y Anni B. Sweet. Además, la organización continúa con su programación de invierno, iniciativa de esta edición.

Los promotores del evento aseguran que están "encantados" de anunciar la presencia de Lori Meyers, grupo que presentará su nuevo disco, 'En la espiral'. "La relación del grupo granadino con el Festival viene de lejos y el feeling que nos une es grande, siempre hemos disfrutado de actuaciones memorables con Alejandro, Alfredo y Noni", recalcan.

La escena vasca estará bien representada puesto que, además de Belako, actuará Delorean. Los de Zarautz presentarán su nueva entrega 'Muzik', editado bajo su propio sello. "No se bajarán del escenario hasta que no podamos bailar más", subraya la organización.

Finalmente, los asistentes al evento contarán de nuevo con la presencia de Anni B. Sweet. "La malagueña nos conquistó desde la primera vez que la oímos cantar y seguro volverá a hacerlo", recalcan los promotores. La artista ha editado tres álbumes de estudio, el último fechado en primavera de 2015, 'Chasing Illusions', que han marcado su trayectoria "con un estilo personal y cuidado que la ha convertido en una de las voces femeninas indiscutibles del circuito indie nacional".

Programación de invierno

Elliot Murphy y Olivier Durand actuarán el jueves 12 de enero en la Sala BNS, a partir de las 21.00 horas. Dos días antes se podrá disfrutar en el Cine Los Ángeles de Santander, en pleno centro de la ciudad, de 'The Second Act of Elliott Murphy', un largometraje documental sobre el rockero norteamericano.

Este neoyorquino residente en París, expatriado de la Gran Manzana y de las grandes discográficas multinacionales, está considerado como "uno de los más apasionados, cultos e inteligentes compositores del rock".

"Sus admiradores son legión", entre ellos Peter Buck de R.E.M., Lou Reed, Tom Petty, John Mellencamp, Elvis Costello o Bruce Springsteen, que colabora en uno de sus últimos álbumes y que, cada vez que toca en París, "no puede resistirse a invitar a Murphy a subir al escenario".

Desde 1973, Elliott Murphy ha publicado treinta y tres álbumes, con una "impresionante respuesta de la crítica". Las entradas pueden adquirirse por 17 euros de forma anticipada en la tienda Discos Cucos de Santander y en Liberbank. Por su parte, en taquilla dispondrán de un precio de 20 euros.

Documental

El martes 10 de enero se proyectará en el Cine Los Ángeles el documental 'The Second Act of Elliot Murphy', a partir de las 20.30 horas.

El título de la película hace referencia a la famosa cita de F. Scott Fitzgerald, uno de los autores favoritos de Murphy, que dice: "No hay segundos actos en las vidas americanas". "Con su reinvención europea en el último cuarto de siglo, Elliott Murphy ha demostrado que la cita no era del todo correcta", señala la organización.

Nacido en Nueva York en 1949 y residente en París desde 1989, Murphy ha publicado más de una treintena de álbumes y ofrece cerca de cien conciertos al año. "Irónicamente, su música de raíz americana siempre ha conectado mejor con las audiencias europeas, que le han convertido en un artista de culto", subrayan los promotores.

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del cine Los Ángeles, de miércoles a domingo en horario de 16.30 a 22.30 horas, por un precio de cinco euros.