El PSOE iniciará contactos con los grupos del Parlamento para buscar apoyo a los Presupuestos de 2018

El PSOE de Cantabria, partido que junto con el PRC integra el Gobierno regional, iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para intentar buscar su apoyo a los Presupuestos regionales de 2018 y está "abierto a entenderse con todos" ellos.

Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, durante un encuentro con la militancia celebrado en Colindres y en el que ha considerado "una prioridad" de su partido y del Gobierno de Cantabria que las cuentas de 2018 estén aprobadas el 1 de enero porque, a su juicio, ello "genera una imagen positiva y de confianza para Cantabria".

Es por este motivo, por el que, al margen de las negociaciones del Gobierno con los grupos parlamentarios, el PSOE iniciará con los grupos del Parlamento regional una ronda de contactos para buscar apoyos al Presupuesto regional.

En el Parlamento de Cantabria, PRC y PSOE, los partidos que sustentan el Gobierno regional suman 17 diputados --12 los regionalistas y 5 los socialistas--, a uno de la mayoría absoluta. En la oposición, está el PP, con 13; Podemos, con 3, y el grupo mixto, al que pertenecen el diputado de Ciudadanos Rubén Gómez y Juan Ramón Carrancio, parlamentario que hace unos meses dejó la formación naranja y que actualmente no representa a ningún partido en la Cámara.

Zuloaga ha defendido que los Presupuestos de 2018 son una "herramienta necesaria para permitir el desarrollo de Cantabria y garantizar el futuro" de la comunidad y por eso considera "fundamental" que los diferentes grupos de la Cámara estén "abiertos al diálogo y asuman con responsabilidad el debate sobre los Presupuestos".

En este sentido, el líder de los socialistas ha opinado que "deben anteponerse los intereses de los cántabros a los de los diferentes partidos".

Además, a su juicio, los "nuevos partidos" que obtuvieron representación en 2015 en el Parlamento --esto es Podemos y Ciudadanos-- "han de demostrar si su presencia en la cámara es útil para el futuro de Cantabria".

El dirigente socialista también se ha referido al PP y ha considerado "increíble" que este partido "hable de quién apoyará o no" las cuentas regionales, cuando aún no se ha presentado" y por tanto --ha dicho-- "no se puede llegar a acuerdos".

De esta forma, ha respondido Zuloaga a las declaraciones de la líder del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buluaga, quien afirmó que "todo apunta" a que el Gobierno regional PRC-PSOE buscará para sacar adelante los Presupuestos el apoyo de un "tránsfuga", en referencia a Carrancio.

Cs también se expresó en esta línea y cree que ya existe ese acuerdo entre el exdiputado naranja y el Gobierno, algo que el propio Carrancio niega.

Al margen de los contactos con los grupos parlamentarios, el PSOE se reunirá también con los agentes sociales, sindicatos y patronal para explicar las inversiones que realizarán las consejerías socialistas en materia de educación, sanidad, política social o empleo.

UN PRESUPUESTO "MÁS SOCIAL"

En cuanto al contenido del Presupuesto, Zuloaga, que no es uno de los integrantes del Gobierno, ha avanzado que el Presupuesto de Cantabria para 2018 será "más social" y estará centrado en "apuntalar los servicios públicos esenciales en empleo, educación, sanidad y dependencia".

Además, ha asegurado que para 2018 el Gobierno va a seguir avanzando en políticas como la gratuidad del banco de recursos educativos, mejoras en la conectividad a los centros educativos en las zonas rurales, y ayudas y subvenciones a organizaciones que combaten la exclusión social o fomentan la integración de personas con capacidades diferentes.

En materia de sanidad pública, ha afirmado que el PSOE seguirá trabajando en mejorar la atención médica a la ciudadanía, reducir las listas de espera e inversiones importantes, como la ampliación de los hospitales de Sierrallana, Laredo o consultorios rurales, como el de Luena, "con el que se potencia la aproximación de la Atención Primaria a las zonas rurales".

La inversión para la reactivación económica y la mejora de la empleabilidad de personas en situación de desempleo desde los ayuntamientos seguirá con una "importante inversión" a través del Fondo de Cooperación Municipal y la orden de contratación de personas desempleadas que el Gobierno ha puesto en marcha.

En contra de las dudas expresadas por la oposición sobre el incremento previsto en estas cuentas, que, según ha anunciado el Gobierno rondará el 4,6% respecto a las de 2017, Zuloaga ha asegurado que el "mejor aval" que tiene el Presupuesto es el informe, a su juicio, "muy favorable" de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, según el cual Cantabria cumplirá el objetivo de déficit del 0,4% del PIB, cumple el objetivo de deuda del 22,7% y los ingresos y gastos se acoplan al objetivo de estabilidad.