Azpiazu pide alejar la crisis catalana de la negociación presupuestaria en Euskadi

El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha reclamado que la crisis en Catalunya no contamine las negociaciones de los presupuestos vascos de 2018, un proceso iniciado este viernes en el Parlamento con tres reuniones consecutivas del consejero, su equipo y representantes de PNV y PSE-EE con delegaciones de las tres formaciones de la oposición, PP, Elkarrekin Podemos y EH Bildu. "No se deben mezclar las cosas. Son unos presupuestos para Euskadi. Lo repito y espero que esto no pase desapercibido: esto va de Euskadi, de nuestra educación, de nuestra sanidad", ha remarcado Azpiazu en la Cámara tras los encuentros con las tres formaciones.

Azpiazu respondía así a las primeras valoraciones realizadas el miércoles sobre todo por EH Bildu y PP después de la presentación de las cuentas, que prevén un crecimiento del gasto en 426 millones, aunque también un incremento de más de 300 millones del coste de la deuda. La portavoz de la izquierda abertzale, Maddalen Iriarte, reclamó al PNV que no repitiera de cara a 2018 un pacto "con los del 155", en referencia a PSE-EE y PP. Mientras, los 'populares' instaron al Gobierno de Iñigo Urkullu que escogiera entre "estabilidad" o radicalidad.

El consejero, en todo caso, no ha querido posicionarse aún sobre sus preferencias para lograr el escaño que le falta al Ejecutivo de PNV y PSE-EE para tener mayoría parlamentaria y sacar adelante las cuentas. Ha explicado que este primer encuentro negociador se ha hecho "por deferencia" para explicar a los partidos las grandes líneas del proyecto, cuyos tomos se entregarán al Parlamento el próximo lunes.

El PP, en todo caso, ha indicado que lo "más razonable" sería una reedición del acuerdo de 2017, que procuró a los 'populares' la posibilidad de mover 29 millones de euros del presupuesto. "Nosotros no tenemos una situación de necesidad que pueda venir de fuera. Nos preocupa lo que pasa en Euskadi. Lo que es fundamental es que haya estabilidad y lo que se da en Cataluña afecte de la menor manera posible en Euskadi", había dicho el presidente Alfonso Alonso en Radio Euskadi antes de las reuniones y de la comparecencia de Azpiazu.

Por su parte, el portavoz de la coalición Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha lamentado que el proyecto presupuestario no incluya una "apuesta clara" por el empleo y la industria con tantas empresas en crisis. Sobre Catalunya, Martínez reconoce que "complica" la negociación en Euskadi, pero se ha mostrado dispuesto a explorar un acuerdo. EH Bildu, por su parte, no ha realizado una valoración oficial de su encuentro con Azpiazu.