EH Bildu y PP pugnan por atraer al Gobierno de Urkullu a su "modelo"

Analizaban el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno de Iñigo Urkullu para el ejercicio 2018, pero tanto el PP -socio en 2017 del Ejecutivo en materia económica- como EH Bildu han mirado de reojo desde el Parlamento Vasco a la crisis catalana para dar a entender que la negociación presupuestaria de cara a 2018 será para el PNV poco menos que una elección de "modelo". Según Maddalen Iriarte (EH Bildu), Urkullu tiene que optar o por "los de 155" -es decir, PSE-EE y PP- o por los del "derecho a decidir y la mayoría social" -la izquierda abertzale-. En similares términos, aunque con palabras muy distintas, se ha expresado Antón Damborenea (PP), que ha pedido al lehendakari que se decante bien por la "estabilidad" o por los "populistas e independentistas".

Iriarte ha explicado que si Urkullu quiere acordar con EH Bildu ha de "cambiar la actitud". No sólo se refería a una posible reedición de los pactos en las cuentas de 2017 con el PP, sino a que los nacionalistas "gobiernan en todas las instituciones con un partido que aplica el 155", en referencia a los socialistas y a su apoyo a las medidas propuestas por el presidente, Mariano Rajoy, para frenar la apuesta soberanista de Carles Puigdemont. En todo caso, a preguntas de los periodistas, Iriarte no ha querido aclarar si realmente EH Bildu exige una ruptura del Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE antes de sentarse a negociar unos presupuestos. "Tenemos que ver qué pasa", se ha limitado a reseñar.

Damborenea, por su parte, ha insistido en que "hay dos modelos" posibles y que "el Gobierno vasco tendrá que elegir". "Es evidente que somos incompatibles", ha dicho el portavoz económico del PP en relación al deseo verbalizado en la presentación de las cuentas por parte del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, de querer pactar con "todos". "Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, aunque no tenemos ninguna necesidad de votar los presupuestos de PNV y PSE-EE porque no son nuestros presupuestos", ha insistido Damborenea, quien ha hecho un análisis somero de las grandes cifras presentadas para concluir que el "mayor presupuesto de la historia" ve recortada en "120 millones" la inversión mientras sigue creciendo la deuda.

El PP también ha parecido sugerir que si el PNV persigue la estabilidad en Euskadi no puede pretender no facilitarla también en España. "El País Vasco no es una isla y, cuando España va mal, el País Vasco va aún peor. Cuando España hay estabilidad, las cosas van bien", ha señalado Damborenea. Pero tampoco, preguntado por los periodistas, ha vinculado directamente un posible apoyo en Euskadi a que el PNV vuelve a pactar con Rajoy en las Cortes Generales, posibilidad que se ha enfriado ahora por las dudas de los 'jeltzales' en torno a la gestión de la crisis catalana. "No estamos celosos ni nada parecido", ha ironizado Damborenea, que ha destacado que los calendarios de ambas negociaciones no transcurrirán en paralelo.

El tercer partido de la oposición en discordia, Elkarrekin Podemos, tampoco ha visto con buenos ojos el proyecto de presupuestos -especialmente que algunas áreas sociales crezcan menos que la media del conjunto del Gobierno- y ha asegurado que "los precedentes [de pacto en 2017 con el PP] no ayudan" para intentar un posible acuerdo. "El año pasado se pactó con el PP y no vemos difícil que pase este año también", ha indicado Julen Bollain en rueda de prensa.

Presupuesto por áreas en 2018

El consejero Azpiazu arrancará formalmente el viernes la negociación con la oposición parlamentaria para lograr el escaño que le falta en la Cámara a los partidos del Gobierno para obtener una mayoría suficiente. Ese mismo día, antes incluso de que se registre el detalle de las cuentas en el Parlamento el lunes, el titular de Hacienda se reunirá con representantes tanto de EH Bildu como de Elkarrekin Podemos y del PP. Hasta ahora ningún partido -ni siquiera los actuales socios del PP- habían tenido información del proyecto del Ejecutivo.