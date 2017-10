El Gobierno presenta una presupuesto histórico de 11.486,4 millones sin temor a perder el apoyo del PP

Azpiazu, Internet y la Castellana

El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha analizado de una manera muy peculiar la fuga de empresas de Catalunya y el hecho de que apenas una, la aseguradora AXA, haya optado por instalarse en el País Vasco, concretamente en Bilbao. Azpiazu ha asegurado no comprender que casi todas las compañías vayan a Madrid de la siguiente manera: "Yo no estoy en el consejo de administración de estas empresas, seguramente desgraciadamente, para tomar las decisiones. Ellos han decidido donde han decidido. Es una decisión personal. No puedo decir nada. ¿Si ha hecho el Gobierno vasco gestiones [para que vengan más]? Pues mire, yo personalmente igual peco de sinceridad. Yo no lo sé. Y yo no no he hecho ninguna. ¿A Madrid? ¿No me dirá que es raro? Hace muchísimo tiempo que Madrid es un foco de atención enorme. Cuando una empresa piensa en marcharse, lo primero que piensa es en Madrid. Parece que están todas juntas una detrás de otra en la Castellana. Yo pensaba que con Internet esto se iba a resolver. Que Internet iba a permitir que las empresas se repartieran de manera homogénea por el territorio estatal. Pensaba que ya no era tan necesario estar el uno al lado del otro. Parece que no utilizan Internet los ejecutivos de esas empresas".