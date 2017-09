Sánchez llama a no participar en un proceso antidemocrático y a independentistas a recuperar la senda de la Ley

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha emplazado a no participar "en un proceso que no es democrático", y a los independentistas a "recuperar la senda de la Legalidad". Además, ha hecho "una llamada a la calma" este domingo y "al diálogo" el día 2, "jornada de reflexión", para que "gane la convivencia". "No podemos participar en un proceso que no es democrático, no sólo porque no es legal, sino porque fractura a la sociedad catalana", ha afirmado.

En la apertura del octavo Congreso del PSE-EE, que se celebra en Bilbao, Sánchez considerado que "mañana podemos perder más todos de lo que alguno cree que pueda ganar por sí mismo". "Por eso, hacemos un llamamiento a la calma, a la serenidad, al sosiego, para que gane la convivencia mañana en Cataluña", ha destacado.

A su juicio, el 2 de octubre tiene que ser la jornada de reflexión "porque seis años de desencuentros, de inacción política, de rupturismo, tienen que servir también para aprender de los errores que se han cometido y empezar a poner las soluciones". "Durante estos meses no ha habido un avance del independentismo, ha habido un retroceso serio de la democracia en Cataluña y en el conjunto de España", ha manifestado.

Por ello, ha dicho que el 6 y el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña no hubo "un choque de legitimidades, lo que ha habido es una atropello de la institucionalidad catalana, del Estatuto de Cataluña y de la Constitución".

"Aquellos que, al final, están defendido la constitución de una república independiente de Cataluña acaban siempre vulnerando el principal principio del republicanismo, que es el imperio de la Ley. No deja de ser paradójico", ha explicado.

El líder del PSOE ha subrayado que la posición de su partido "es clara". "No podemos participar en un proceso que no es democrático, no sólo porque no es legal, sino porque fractura a la sociedad catalana", ha insistido.

En este sentido, ha apuntado que "no existe una democracia a la carta y ninguna idea puede estar por encima de la democracia". "Por eso, al bloque independentista, al bloque secesionista, le decimos claramente que abandone la senda de la ilegalidad, que recupere la senda de la legalidad y comencemos a dialogar a partir del 2 de octubre", ha dicho.

"EL ERROR" DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

También cree que el Gobierno de España ha cometido "el error" de "abandonar a Cataluña, y ha abandonado, no solo a los independentistas, sino a los no independentistas". Por eso, ha insistido en su propuesta de la reforma de la Constitución para que "la diversidad sea reconocida". Por ello, ha señalado que la única victoria de Cataluña es el acuerdo, "y es ahí donde se va a poder encontrar al Partido Socialista, construyendo ese acuerdo para Cataluña".

Tras señalar que "ni España es Rajoy ni Cataluña es Puigdemont", ha señalado que "la política de bloques ha llevado a esta situación y bloquea la solución política". "Han sobrado reproches, desplantes, descalificaciones, silencios, y han faltado dialogo, empatía y generosidad por parte de todos los actores", ha considerado.

Asimismo, se ha dirigido al PP para decirle que, "si la política consistiera solo en el ejercicio escrupuloso de la Ley, en España gobernarían los jueces, y no es el caso". "Por supuesto que, sin ley, no hay salida, pero tampoco sin política la hay", ha indicado.

Pedro Sánchez ha insistido en que el 2 de octubre tiene que ser una jornada de reflexión, "pero también una apelación al sentido común". En esta línea, ha criticado que el Ejecutivo de Rajoy haya estado, en relación con Cataluña, "seis años cruzado de brazos, mientras ha crecido y crecido el independentismo". "Eso es de todo menos de sentido común", ha subrayado.

En su opinión, "éste no es momento de siglas ni de ideologías ni de intereses". "Es momento de ser generosos, de anteponer la convivencia, de encontrar entre todos una solución que satisfaga al conjunto de la sociedad catalana", ha afirmado, para apuntar que eso es "oposición de Estado". "Nosotros estamos con el Estado a pesar de este Gobierno", ha subrayado.