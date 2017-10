La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social – EAPN (European Anti Poverty Network) acaba de celebrar en Bilbao su III Congreso de Participación de personas en situación de Vulnerabilidad. A lo largo de tres días, diferentes expertos han debatido sobre la igualdad, solidaridad, los derechos de la ciudadanía….Todo en un intento de sacar conclusiones que ayuden a los políticos a combatir la pobreza de una manera eficaz. Carlos Susías es el presidente de EAPN España, una coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los estados que forman parte de la Unión Europea. Desde su posición y tras la experiencia de 16 años de intentar penetrar en las conciencias de los dirigentes, tiene claro que se han producido avances, pero que “no hay voluntad política de escuchar la voz de los pobres”.

“Se ha avanzado, pero cuesta mucho trabajo. A la persona empobrecida se la considera como que le falta algo, capacidad de raciocinio, cuando lo que en realidad tiene son problemas económicos. Unos políticos escuchan más que otros y eso tiene que ver con el talante de las personas”.

Susías tiene claro que las entidades sociales que forman parte de EAPN deben saber manejar la situación y no dar a entender que su opinión es la opinión unánime de las personas empobrecidas. “Debemos trasladar esa voz, pero no filtrarla”.

Cuando España parece que mantiene una recuperación económica potente, la realidad es bien distinta. La desigualdad no solo persiste, sino que ha aumentado. “Es que creamos unos mitos y nos los creemos”, se lamenta Susías. “Y eso es lo peor que se puede hacer. Uno de esos mitos es que el crecimiento económico erradica la pobreza. Para que desaparezca la pobreza son necesarias estrategias específicas porque de lo contrario por mucho crecimiento que exista no desaparece. Los diez años previos a la crisis fue cuando se produjo el mayor crecimiento económico en España, pero no bajo ni un punto el índice de pobreza. Y cuando llegó la crisis ese índice subió cuatro puntos”.

Otro mito es que el empleo erradica la pobreza. “Es una realidad a medias. Un empleo de calidad estable y con una remuneración justa sí ayuda a acabar con la pobreza, pero en caso contrario genera trabajadores pobres. Si alguien trabaja y no puede dejar de ser pobre, ¿qué más se le puede pedir? El sistema está mal montado porque genera empleos de pésima calidad”.

Así, para acabar con la pobreza es precisa una estrategia de rentas clara, empleos estables, pensiones dignas, unas rentas mínimas justas, un sistema sanitario universal. “Es decir, que un quebranto en la salud automáticamente no te convierta en una ruina económica y personal. También hace falta un sistema educativo que gestione la diversidad, que evite la transmisión intergeneracional de la pobreza. Al mismo tiempo son necesarias políticas sociales de vivienda. Lo cierto es que ha aumentado la desigualdad y la intensidad de la pobreza. Los pobres cada vez son más pobres. Son necesarias políticas económicas y fiscales que corrijan los desequilibrios y eso no lo pueden hacer los servicios sociales. Lo tiene que hacer Hacienda y Economía”.

La pobreza como una carga

El problema reside cuando los políticos creen que la pobreza es una carga. “Así es, pero no se dan cuenta de que afrontar políticas de inclusión es un motor de desarrollo. Los países que mejor han aguantado la crisis y que antes se han recuperado son los que mejores políticas de inclusión tienen. No los que han debilitado el sistema de protección”.

Susías puntualiza que cuando se habla de políticas públicas es preciso hablar de justicia social. “Los recursos públicos deben ponerse al servicio de toda la ciudadanía de una manera equitativa”.

El diputado de Podemos, Rafael Mayoral, es uno de los ponentes que ha participado en el congreso. Mayoral ha intervenido en la mesa dedicada a la igualdad. Al hablar de pobreza, el diputado de Podemos la definió así: “Se trata de una violación de los derechos humanos contra determinados sectores de la población y eso impide hablar de una sociedad democrática plena”.

Por eso, abogó por una reflexión colectiva sobre cómo abordar esta cuestión y alertó de que hay que enfrentarse a determinadas instituciones que desarrollan políticas públicas que no luchan contra la pobreza, sino que “luchan contra los pobres, les criminalizan. Se trata de una regresión que pone en jaque la existencia de una sociedad democrática plena”.