Carmena dice que es "doloroso ver que hay dinero que no se puede gastar en cosas que hacen falta"

El Ayuntamiento de Madrid comunicó anoche al Ministerio de Hacienda la retención de créditos por 173,6 millones de euros repartidos en 1.206 partidas, de modo que le quedarían por cubrir hasta final de año 192 millones con los que recuperar la senda de gasto señalada por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

Carmena ha asegurado que en el Gobierno municipal no se sienten solos. "¿Cómo se va a sentir sola Madrid? Madrid no es una cosa cualquiera", ha destacado tras poner el acento en la importancia de que llegue a la calle el debate sobre los presupuestos porque es dinero de todos.

"Es sorprendente que haya una interpretación que no es lógica, que no se acopla a las necesidades de las políticas públicas de la ciudad", ha añadido para remarcar, a continuación, que la regla de gasto "no es una ley sino una instrucción".