Montoro, al Ayuntamiento de Madrid: "Si quieren más gasto social que renuncien a otros gastos"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha declarado este martes en el Senado que "no se entiende que el Ayuntamiento de Madrid trate de justificar el incumplimiento de la regla de gasto, si no es una cuestión de carácter político. No estamos para interpretaciones políticas sino para aplicar la Ley de estabilidad y, en concreto, la regla de gasto, que es una regla que se aplica por todas las administraciones en España y no llego a entender qué le ocurre al Ayuntamiento de Madrid".

Ante la respuesta de responsables del consistorio madrileño que defendían su gestión asegurando que sus cuentas tienen superávit, Montoro ha apuntado que son "interpretaciones", pero ha recordado que "hay miles de administraciones en España que tienen superávit, no solo el Ayuntamiento de Madrid, y miles de administraciones que cumplen con la regla de gasto y la Ley de estabilidad, pero tendrían que explicar los responsables del Ayuntamiento de Madrid porque se creen diferentes y por qué deben tener un trato diferente. ¿De dónde sacan esa exclusividad?".

"Si quieren más gasto social que lo hagan, pero que renuncien a otro tipo de gasto ordinario, de manera que cumplan la regla de gasto. Esta regla limita el gasto al crecimiento potencial de la economía, que para el año 2017 está por encima del 2%. No estamos pidiendo que se reduzca ni que se hagan recortes,que se establezcan prioridades", ha señalado Montoro.

El ministro de Hacienda también ha recordado que España "está bajo el procedimiento del déficit excesivo, lo que duplica nuestra obligación a cumplir con la gobernanza de la Unión Europea que se traslada a España a través de la Ley de estabilidad presupuestaria y financiera".

Montoro ha enlazado la intervención del municipio madrileño con la actuación en Catalunya, recordando que el Gobierno intervino las finanzas de la comunidad autónoma "a través de la Ley de estabilidad".