Cintora: "Rajoy tenía información privilegiada de lo que iba a suceder en el PSOE"

"Rajoy tenía información privilegiada de lo que iba a suceder en el PSOE". Así ha resumido su nuevo libro Jesús Cintora durante la presentación del mismo en Madrid. En 'Conspiraciones' (Editorial Espasa) el periodista indaga en los motivos que impidieron en 2016 un gobierno de izquierdas en España.

El periodista soriano ha explicado que la estrategia del actual presidente del Gobierno era "matarlas callando". "Mientras negociaba con Ciudadanos él era conocedor de lo que sucedía en el PSOE", ha asegurado.

"Creo que tanto PSOE como Podemos picaron" en la estrategia mediática del PP, ha asegurado Cintora. "Tampoco quiero culparlos, a veces son lentejas: o entras en esos espacios o te quedas fuera", ha justificado Cintora tras citar el ejemplo de la visita de Pablo Iglesias al programa de Pablo Motos "El Hormiguero". "A Rajoy le convienen más esos formatos".

Al autor lo han acompañado Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, y el periodista y director de este medio, Ignacio Escolar.

"El libro es riquísimo en anécdotas, detalles y conversaciones de los protagonistas", ha asegurado este último, quien ha recomendado a los presentes la lectura del libro para descubrir "todos esos pequeños detalles que cuentan muy bien lo que pasó en ese año sin gobierno".

"Refleja algo que estamos viviendo, los entresijos de los que intentan colarnos las cosas y tienen muchos poderes para hacerlo; en el 90% de los casos lo consiguen, pero ya no es tan fácil", ha explicado Revilla. "se ha metido en un terreno en el que no va a hacer ningún amigo". "No creo que le guste a ninguno de los aludidos", ha añadido el presidente cántabro.

Cintora ha querido agradecer a quienes le acompañaban en la mesa su apoyo cuando fue despedido de Mañanas Cuatro. "Cuando estás arriba mucha gente te llama: quieren ir a tu programa, conocer tu opinión...", ha asegurado, para después agradecer a Revilla su amistad y a Escolar "la oportunidad de seguir haciendo periodismo en eldiario.es".

La presentación estuvo abierta a las preguntas del público, que se preocupó especialmente por la posibilidad de que la izquierda vuelva a gobernar alguna vez en este país. "Hay un trayecto por recorrer en la izquierda que no se ha hecho", ha afirmado Cintora.

"El problema es que los dos grandes grupos de la izquierda se ven como enemigos mientras Mariano contempla desde su sofá pensando que es un genio", ha asegurado Revilla. "La única de manera de ganar a la derecha es con una unión de la izquierda", ha añadido.

Por su parte, Escolar ha explicado que para que haya un gobierno alternativo "tiene que haber una resolución en la izquierda, es decir, un partido mayoritario y otro minoritario". "Las encuestas muestran que en España hay una mayoría de izquierda", ha añadido el director de eldiario.es, quien ve "inevitable que la izquierda, más tarde o más temprano, vuelva a gobernar".