El PSOE acusa al Gobierno y a Montoro de ser "los principales defraudadores" por el trato a los ayuntamientos

"Los principales defraudadores son el Gobierno y Cristóbal Montoro". Con esa contundente frase ha acusado la dirección del PSOE al Ejecutivo de Mariano Rajoy del incumplimiento de los objetivos de déficit por parte del Estado central tras una reunión con los responsables de municipalismo. La acusación va acompañada de una reivindicación que ha abanderado el presidente de la FEMP, Abel Caballero: que los ayuntamientos puedan hacer uso de su superávit.

"El Gobierno de España es juez y parte: el juez que determina las reglas para los tres niveles (Estado, autonomías y corporaciones locales) y es el mayor incumplidor a la hora de ejecutar los objetivos por parte de las administraciones públicas", ha dicho el responsable de Relaciones Institucionales, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

El presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, que ha participado en la reunión, ha asegurado que España ha cumplido con Bruselas gracias al superávit de los ayuntamientos frente al incumplimiento del Estado central y las autonomías. Por eso ha reclamado que al Gobierno que permita a las corporaciones locales usar esas cantidades. "Tenemos 7.000 millones de euros y queremos utilizarnos en generar empleo y llevar a cabo políticas sociales", ha expresado el alcalde de Vigo.

"El Gobierno de España nos limita nuestra propia forma de usar nuestro propio ahorro -ha dicho Caballero-. Ni queremos tutelas ni la Administración del Estado tiene fuerza moral para tutelar nada porque nosotros cumplimos y ellos no". El presidente de la FEMP no descarta convocar una asamblea de alcaldes para abordar este asunto.

Caballero ha ido un paso más allá que el responsable de Relaciones Institucionales sobre el referéndum del 1-O en Cataluña. Mientras que Gómez de Celis ha preferido no entrar en "hipotesis" porque no hay "ni urnas", el presidente de la FEMP ha recalcado que los ayuntamientos catalanes no deben ni pueden colaborar con su organización.

"Cooperar con un referéndum manifiestamente ilegal es una ilegalidad. Mi planteamiento es que los ayuntamiento demócratas y democráticos no pueden cooperar con una acción profundamente antidemocrática e inconstitucional. No podemos colaborar de ningún modo", ha insistido el alcalde de Vigo: "Sabemos muy bien, como ayuntamientos, que ni podemos, ni debemos, ni vamos a cooperar".

Preguntado sobre las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha dicho en un foro de ABC que no hay que poner "demasiadas expectativas" en la reforma constitucional como solución al problema territorial, el responsable de Relaciones Institucionales del PSOE ha mostrado "respeto" por la opinión del expresidente, pero ha asegurado que la dirección federal tiene "todas las expectativas" en esa propuesta.

Sobre el la posición del PSOE en algunos municipios, como San Fernando, Jerez de la Frontera, el Puerto de Santamaría o Bilbao, que ha impedido sacar adelante iniciativas de homenaje a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA, Gómez de Celis ha evitado pronunciarse aduciendo que desconoce la información. Sin embargo, el alcalde de Vigo ha asegurado que le parece "detestable" y ha censurado que haya "equidistancia" en asuntos como ese.