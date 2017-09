El PSOE rechaza la petición de referéndum pactado de Unidos Podemos: "No aceptamos trocear la soberanía"

El PSOE y Unidos Podemos intentan colaborar pero siguen teniendo el mismo desencuentro: la solución para la crisis territorial. Pablo Iglesias y el resto de portavoces del grupo confederal de Unidos Podemos han planteado una mesa de cargos políticos de distintos partidos para pedir un referéndum pactado y ya tienen la respuesta socialista: no.

La nueva dirección socialista mantiene el rechazo al referéndum que tenía la anterior. La postura es la misma: "El PSOE no aceptaría trocear la soberanía nacional", ha afirmado el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, que ha recordado que en estas circunstancias ni lo permite la Constitución ni hay un consenso que pueda permitirlo. Ha recordado que el PP nunca va a aceptar esa división de la soberanía. Ante la insistencia de los periodistas ha asegurado que el PSOE, tampoco.

"Ni el PSOE, ni el PP, ni ningún estado de Europa va a admitir trocear su soberanía. Creemos en una España unida", ha sentenciado Puente, que ha insistido en que la vía que proponen los socialistas es la reforma constitucional que encuentre "encaje" para Catalunya. El primer paso para el PSOE es la comisión de estudio del modelo territorial que han registrado en el Congreso, aunque admiten que andadura puede comenzar tras el 1-O.

Puente ha reconocido que Sánchez e Iglesias mantienen un contacto fluido, pero que Podemos no le había trasladado la propuesta concreta de crear una mesa de cargos públicos de distintos partidos para pedir el referéndum pactado. No obstante, ha recordado que "no aporta nada nuevo" sobre la posición de Unidos Podemos, que siempre ha sido antagónica a la de los socialistas.

A favor del control financiero de la Generalitat

El PSOE avala en general las decisiones que hasta ahora está poniendo en marcha el Gobierno, aunque evita pronunciarse sobre cada una de ellas para no quemarse. No obstante, fuentes de la dirección reconocen que hay algunas que les gustan más y otras que menos. La decisión de la Fiscalía de citar a 700 alcaldes pro-referéndum es una de las que chirría en Ferraz, pero no van a entrar a criticarla. La suspensión de un acto en favor del derecho a decidir en Madrid tampoco les convence, pero no quieren entrar en el asunto dado que ha sido una decisión judicial, que no ven adecuada, pero culpan al PP de Madrid de haberla impulsado.

"No vamos a hacer una valoración puntual de cada medida que vaya a llevar a cabo el Gobierno. No vamos a hacer un pronunciamiento sobre medidas concretas", ha señalado Puente, que ha reconocido que "hasta ahora las medidas están cumpliendo" los "principios de proporcionalidad y eficacia" que reclama el PSOE.

Entre esas medidas se incluye la decisión del Consejo de Minsitros de tomar el control financiero de la Generalitat, que para Unidos Podemos es una froma encubierta de aplicar el artículo 155 de la Constitución. "¿Nos han visto pronunciarnos en contra de esa medida?", ha preguntado Puente, que luego ha reconocido a los periodistas que forma parte del paquete de medidas proporcionales y eficaces que defienden.