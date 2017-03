Zoido cree que la adjudicación de un piso de la Guardia Civil al director de la DGT no es ilegal

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha indicado este lunes que ha pedido "toda la información" para aclarar las condiciones de la adjudicación de una vivienda de la Guardia Civil al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, si bien ha advertido de que no le consta ni cree que se haya procedido de "manera ilegal".

Zoido se ha comprometido a examinar la cuestión "con diligencia" y a dar una respuesta "mañana". Su compromiso, según ha dicho a su llegada a una reunión de ministros del Interior de la UE en Bruselas, es tomar las medidas necesarias "si hay que tomar alguna medida".

El titular de Interior se ha mostrado "sorprendido" por las informaciones reveladas por La Sexta y se ha comprometido a dar "cumplida explicación" del caso cuando haya recibido y estudiado la información detallada del asunto.

"La verdad es que no sabía ni creo que se haya adjudicado una vivienda de manera ilegal. Desconozco de qué se trata la reforma que se haya podido hacer", ha respondido al ser preguntado por las presuntas irregularidades en la concesión de una vivienda al que fuera su 'número dos' en el Ayuntamiento de Sevilla.

El ministro ha querido expresar su "asombro" por el hecho de que "nadie dijera que pasaba algo (irregular)" durante una reunión de unas cuatro horas de duración que mantuvo el pasado jueves con altos mandos y asociaciones de la Guardia Civil, en el marco del Consejo del Instituto Armado.

"Me he visto sorprendido con esa noticia y por eso voy a aclarar todo lo sucedido, para que no quede ninguna duda", ha asegurado el ministro, para después declarar que su "obligación" y "obsesión" es cumplir con la legislación vigente.

"Que no le quepa a nadie la menor dudad de que tendrán todas las explicaciones de manera inmediata, en cuanto llegue (a Madrid)", ha insistido, tras explicar que ha solicitado tener toda la información en su despacho del Ministerio esta tarde, para examinar el caso a su regreso de Bruselas.

"Tendré toda la información a mi disposición en el despacho y mañana tendré una respuesta rápida, diciendo absolutamente y rigurosamente toda la verdad", ha concluido.

Comparecencia en el Congreso

Las primeras reacciones políticas llegaron este domingo por la noche en paralelo a la difusión en El Objetivo de la Sexta de la información que afectaba a Gregorio Serrano. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, anunció en Twitter que pedirían la comparecencia de Zoido "si Serrano tiene un piso en Madrid por la cara".

"Los guardias civiles sin chalecos antibalas, con falta de medios y con sueldos bajos, pero para los patriotas del PP sí hay dinero", añadía el diputado de Podemos José Antonio Delgado, guardia civil en excedencia y exportavoz de la AUGC, la asociación que estudia llevar a los tribunales la concesión de la vivienda del Instituto Armado al director de Tráfico.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, también aseguró que su grupo exigiría explicaciones al ministro del Interior. "Zoido tendrá que darnos explicaciones ya este miércoles. Hoy cambiaremos una de nuestras preguntas en sesión de control", señaló.