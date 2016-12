VÍDEO | Esperanza Aguirre intenta justificar el tuit xenófobo de su concejal Manglano

El concejal del PP de Madrid Percival Manglano publicó este martes un tuit que provocó una respuesta de la ONU. "El autor del atentado terrorista en Berlín fue un refugiado paquistaní. No hay peores ciegos que los que no quieren ver", escribió el político, y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) le respondió lo siguiente: "Es peligroso vincular la comisión de delitos a si alguien es o no refugiado. ACNUR pide a quienes ostentan cargos de responsabilidad prudencia con sus mensajes".

Dos días después, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha aprovechado el pleno de la institución para reprochar al concejal su mensaje. "Señor Manglano, muy seriamente le pido en nombre del Grupo Socialista que retire el tuit porque entendemos que extiende el odio y es profundamente xenófobo e insolidario", le ha reclamado la dirigente socialista, y le ha instado a que "antes de acabar el pleno pida disculpas a tantas personas".

. @pmanglano ACNUR pide a quienes ostentan cargos de responsabilidad especial prudencia con sus mensajes en este sentido 4/4 — ACNUR España (@ACNURspain) 21 de diciembre de 2016

Manglano ha pedido entonces la palabra, pero la alcaldesa, Manuela Carmena, no se la ha concedido. Ha sido Esperanza Aguirre quien ha utilizado su intervención para defender a su concejal: "El señor Manglano lo único que hizo fue repetir exactamente lo que había dicho la señora Merkel", ha afirmado.

La canciller alemana en realidad no aseguró que el autor del ataque que mató a 12 personas en Berlín fuese un refugiado paquistaní. "Sería especialmente duro si se confirmase que este crimen lo ha cometido una persona que solicitó asilo en Alemania", fue lo que dijo Merkel.

La policía tuvo detenido a un hombre paquistaní durante varias horas como posible autor de los hechos, pero después lo liberó por falta de pruebas. Ahora las autoridades buscan a un tunecino al que se había denegado el asilo. La canciller no ha hecho declaraciones al respecto.

El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata ha comentado las justificaciones de la portavoz del PP. "Acaba de explicar Esperanza Aguirre el contexto del tuit de Percival Manglano. Por fin los tuits de alguien tienen contexto", ha escrito también en Twitter. Zapata fue acusado de humillar a las víctimas del terrorismo por unos tuits que, según explicó, se sacaron de contexto. La Audiencia Nacional lo absolvió el mes pasado.