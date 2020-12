El 80% de las familias andaluzas con niños a cargo en situación de pobreza ven reducidos sus ingresos por la Covid-19, según Save the Children

En torno al 80% de las familias con menores a cargo en situación de pobreza en la comunidad han reducido sus ingresos como consecuencia de la Covid-19, frente al 38% del resto de hogares con hijos, según los datos de la encuesta 'El impacto de la pandemia en los niños y niñas más vulnerables' de Save the Children. Además, el 60% de los hogares con niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión tiene problemas para hacer frente a los gastos de alimentación a nivel familiar, como la carne y el pescado. La organización ha presentado este lunes en rueda de prensa virtual los resultados de la encuesta dentro de su campaña #FamiliasSinNavidad, con el foco en visibilizar las dificultades a las que se enfrentan las familias más vulnerables de cara a este periodo festivo, según informa la organización en un comunicado.

La encuesta, elaborada por la consultora GAD3, también revela que una de cada dos familias andaluzas con hijos a cargos en situación de pobreza (el 48%) se ha visto castigada por la pérdida de empleo, frente al 8% de familias con menores a cargo en mejor situación económica. “Mi vida, desde que se inició la pandemia, ha ido a peor. Ha ido a peor porque no tengo ningún recurso, no tengo ninguna ayuda… No tengo nada”, cuenta Cristina de 43 años que vive en Sevilla con sus tres hijas, en uno de los testimonios recogidos por la organización.

“Esta encuesta nos vuelve a demostrar que la infancia en situación de pobreza es la que más está sufriendo los impactos de la pandemia. Son especialmente preocupantes los cortes de suministros básicos en los hogares de estos niños y niñas. Además, vemos que tanto el Ingreso Mínimo Vital como la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA) no están siendo capaces de dar respuesta a las diversas situaciones de emergencia social que estamos viendo en la comunidad”, señala Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía. La encuesta muestra que, de los que lo han solicitado, solo el 11% ha tenido acceso al Ingreso Mínimo Vital, y el 7% han accedido a las RMISA.

Además, la encuesta muestra que estas Navidades van a ser muy distintas para muchos niños y niñas en Andalucía. Casi el 60% de las familias andaluzas con hijos a cargo en situación de pobreza tendrán dificultades para comprar regalos estas navidades y más de la mitad de ellas no podrá preparar las cenas y comidas navideñas de la misma forma que han hecho en años anteriores. Además, el 44% tendrá dificultades para comprar ropa de abrigo para el invierno.

“Las peores Navidades sí son, sí son… porque no voy a poder darles a mis hijas lo que ellas realmente van a necesitar. Reyes Magos, ellas saben que no van a venir, y el Papá Noel tampoco va a venir”, lamenta Cristina.

“Los resultados de la encuesta dejan claro que los esfuerzos de la recuperación económica y social deben concentrarse en las personas más vulnerables, entre las que se encuentran las familias con niños y niñas. Por eso, resulta esencial acelerar el despliegue del IMV y de la RMISA, haciendo que ambas prestaciones sean complementarias para las familias en situación de pobreza con hijos a cargo en Andalucía”, añade Cuenca.

Save the Children lamenta que el Presupuesto de Andalucía para 2021 se haya cerrado con una reducción de 20 millones de euros en la partida de la RMISA, además de la ausencia de compromiso por parte del Gobierno andaluz para luchar contra la pobreza infantil en la comunidad. “No podemos entender como el grupo de edad donde las tasas de pobreza son más altas quede fuera de las prioridades del Presupuesto de la Junta de Andalucía. Es intolerable que el 40,8% de la población infantil y adolescente en la comunidad se encuentre en riesgo de pobreza o exclusión social”, concluye Cuenca.