Adelante Andalucía pide una comisión de investigación sobre la crisis de listeriosis en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Sevilla

Adelante Andalucía ha solicitado este miércoles la creación de dos comisiones de investigación sobre la crisis de la listeriosis, una en el Parlamento autonómico y otra en el Ayuntamiento de Sevilla. La coalición Podemos-IU ha lanzado una doble iniciativa de oposición para exigir que se depuren responsabilidades políticas por la gestión del brote infeccioso tanto en el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos como en el Gobierno municipal del PSOE. La medida ha sido presentada en el Parlamento por la portavoz del grupo autonómico, Ángela Aguilera, junto a su homóloga en el Consistorio hispalense, Susana Serrano.

Con la propuesta de sendas comisiones de investigación, Adelante Andalucía hace una oposición dual a las dos administraciones implicadas y enfrentadas entre sí por la gestión del brote de listeriosis, que ha causado tres muertes, cinco abortos y más de 200 afectados, cuatro de ellos en estado grave. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno acusó inicialmente al Gobierno municipal de Juan Espadas de negligencia en el control y prevención de la infección sanitaria más grave que ha sufrido Andalucía hasta la fecha. El Ayuntamiento devolvió el golpe a la Junta con un informe que le atribuía toda la responsabilidad a la Consejería de Salud.

Apoyos para la comisión de investigación

Aguilera y Serrano han cargado las tintas contra la empresa Magrudis, foco inicial del foco infeccioso, pero sobre todo en la responsabilidad política de la Consejería de Salud y del Ayuntamiento. Adelante Andalucía ha pedido ya el apoyo del grupo parlamentario socialista a su iniciativa, aunque la comisión de investigación en la Cámara no fructificará sin el apoyo de alguna de las tres fuerzas conservadoras: PP, Ciudadanos y Vox. Aguilera ha asegurado que hablarán con todos los partidos, subrayando que no se trata de "una caza de brujas", sino un intento de clarificar las responsabilidades de la empresa y de las administraciones "para que no vuelva a ocurrir esto".

La coalición de izquierdas aventura que uno de los motivos de la crisis de listeriosis es la falta de inspectores sanitarios y del personal del laboratorio municipal para el control de las empresas que manipulan alimentos. En el caso de Magrudis, dicen, "es inadmisible que llevara cinco años sin licencia de actividad comercial y siguiera vendiendo sus productos a escala nacional", subraya Serrano. Adelante Andalucía denuncia que el problema no está en clarificar si las competencias eran de la Junta o del Consistorio de Sevilla, sino en "la falta de coordinación entre administraciones". La comisión de investigación en el Ayuntamiento de Sevilla se debatirá el próximo 13 de septiembre.