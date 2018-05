Aitana Sánchez-Gijón: “Estamos ante una epidemia social de abusos"

La actriz Aitana Sánchez-Gijón, la primera mujer en presidir la Academia del Cine, ofreció este miércoles en Sevilla su apoyo a la campaña de recogida de firmas en contra de la prescripción de los delitos sexuales con el hashtag #eldolornoprescribe, iniciada por la Asociación Veritas, que agrupa a las denunciantes contra el psiquiatra sevillano Javier Criado.

"Estamos hablando de un problema endémico, de una epidemia social. Este es el país que menos denuncia porque la ley es la que menos protege. Hay más impotencia y más miedo a denunciar por el juicio moral de una sociedad que hoy está despertando y está pidiendo un cambio absolutamente urgente", defendió en rueda de prensa. "Nos encontramos ante una cuarta ola en la que las mujeres estamos despertando. Necesitamos que la sociedad avance más deprisa, ir mucho más allá".

"Me he sumado a esta causa porque creo que es urgente una reflexión y pedir un cambio en la legislación, que se ha quedado totalmente obsoleta y tan atrás en el tiempo desde la perspectiva social que tenemos ahora con estos temas, con el caso de La Manada y con el caso Criado", que le han generado una enorme "indignación".

"Abuso y agresión, para mí todo es lo mismo"

Acompañada por la presidenta de Veritas y por varias de las denunciantes de Criado, la actriz recordó que "las víctimas de abusos y agresiones sexuales, que para mí todo es lo mismo, tardan mucho tiempo en poder hablar de ello en su círculo más cercano y después en pedir justicia. Y cuando por fin encuentran las fuerzas para dar el paso la justicia no las ampara", denunció la actriz. "Sienten miedo, se sienten culpables, temen que la sociedad les acuse por haber permitido los abusos".

La actriz, protagonista de la producción teatral Troyanas, que retrata los estragos de la guerra en las mujeres, ha reconocido que nunca ha sufrido abusos, aunque sí ha sido "molestada y acosada en muchas ocasiones". "Anoche mismo, caminando por la calle, me crucé con un hombre y se me encogió el cuerpo, sentí miedo".

Hace unos meses, cuando estalló el caso Weinstein de abusos sexuales en Hollywood, la actriz narró un intento de abuso ocurrido hace muchos años, una experiencia que también han narrado otras actrices y directoras españolas como Leticia Dolera, Maru Valdivieso o Carla Hidalgo.

"Fue un intento del que salí indemne. Alguien, cuyo nombre no recuerdo, me citó en un hotel para hacerme una supuesta prueba. Subí a esa habitación, no había cámaras ni nada, me dijo que la prueba me la haría otro día pero que quería estudiar ángulos de luz. Empezó a tocarme la cara, a colocarme el cuerpo y a aproximarse mucho. Me sentí fatal y me fui", contó Sánchez-Gijón a la revista Yo Dona.