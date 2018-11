Ciudadanos estrena la campaña andaluza con ataques al PSOE y al PP

Ciudadanos ha arrancado su campaña en Málaga, donde su candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha acusado al PSOE y al PP de robar a "Andalucía y a los andaluces", poco antes de pedir eventual apoyo de los populares para un futuro gobierno liderado por su partido. Marín ha estado acompañado del número uno por Málaga, Javier Imbroda, y de Inés Arrimadas, portavoz nacional de la formación.

Marín ha criticado por igual a PSOE y PP, a quien Arrimadas ha acusado luego de salir "a perder". "No estamos dispuestos a que el PSOE y el PP le roben más a Andalucía y a los andaluces", ha dicho Juan Marín. Ciudadanos es "un partido que es capaz de demostrar que los andaluces somos mucho más de lo que el PSOE y el PP han intentado hacernos creer durante los últimos 40 años", ha añadido.

El candidato de Ciudadanos ha asegurado que su partido no contempla otro escenario que la victoria, y que su gobierno será "el fin de la corrupción en Andalucía, el fin de muchas políticas que se han estado haciendo para beneficiar a algunos amiguetes y compañeros de viaje del PSOE".

Después de acusar al PSOE y al PP, Marín se ha ofrecido para recibir el apoyo de Juanma Moreno en el caso de que los números den para un gobierno bipartito. "Los sondeos nos indican que la única fuerza que puede liderar un cambio en Andalucía es Ciudadanos", ha señalado el candidato: "Al señor Moreno Bonilla yo le aconsejo que empiece a pensar si está dispuesto a apoyar un gobierno con Ciudadanos al frente".

Con respecto a Susana Díaz, y una posible reedición del apoyo que Ciudadanos le ha dado en la última legislatura, Marín ha reiterado que no apoyará un gobierno liderado por ella. "Los de Ciudadanos no van a servir para que la señora Susana Díaz y el PSOE gobiernen Andalucía", ha insistido.

Tanto Marín como Arrimadas han hecho hincapié en el crecimiento de Ciudadanos que refleja el CIS, que prevé entre 20 y 22 diputados para la formación. Según Marín, esas cifras se quedarán cortas. "No sólo duplica la intención de voto directo, sino que estamos rozando triplicar nuestros resultados electorales de 2015. Recuerdo cuando el CIS en 2015 nos daba cinco diputados y conseguimos nueve. No tenemos techo. Ciudadanos va a ganar las elecciones", ha vaticinado.

Arrimadas ha recordado que el CEO (el equivalente en Catalunya) proyectaba entre diez y doce escaños menos de los que su partido obtuvo finalmente. "No daban que podíamos ganar, y al final ganamos".

Lista de logros

La portavoz nacional de Ciudadanos ha insistido en desterrar la idea de una supuesta vinculación irrompible entre Andalucía y el PSOE, que ha gobernado la comunidad ininterrumpidamente desde 1982. "Sabemos perfectamente que el destino de Andalucía no tiene que escribirlo siempre el PSOE. Sabemos que el destino de los andaluces no pertenece a ningún partido político". Después ha pasado lista de las "cosas" que su partido ha "logrado para los andaluces", como "eliminar el impuesto de sucesiones, eliminar chiringuitos políticos que no servían para nada, o bajar los impuestos a la clase media, trabajadora y los autónomos".

Ciudadanos ha elegido los Baños del Carmen, en Málaga, un antiguo balneario junto al mar al que las distintas administraciones tienen empantanado en una maraña administrativa desde hace años. A falta de muros en los que estampar los carteles, han subido a la tarima una mampara portátil, donde han posado para la foto tradicional de arranque de campaña. Apenas a unos kilómetros, el destinatario de sus mensajes, el PP celebraba también en Málaga su acto de presentación de campaña.