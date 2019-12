Valero (IU) asegura que el Ejecutivo andaluz es "de tramoyistas" por "vender humo a gente corriente" y "gobernar para ricos"

El coordinador general de IU Andalucía y dirigente de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha asegurado este martes que el Gobierno de la Junta es "de tramoyistas", que "por una parte gobiernan para los ricos y por otra parte venden humo a la gente corriente".

Además, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "rectifique y más allá de titulares se ponga a hacer políticas". En concreto, por la igualdad de género, por la igualdad social, por el empleo y para un nuevo modelo productivo andaluz, ya que, ha incidido, "es necesario en nuestra tierra, sobre todo en el mundo rural, que está en crisis por el despoblamiento, por la entrada de los fondos buitres en la agricultura y la falta de servicios públicos e infraestructuras".

"Hace falta arremangarse y ponerse manos a la obra y para eso es necesario que este gobierno rectifique", ha incidido el dirigente de Adelante Andalucía, que ha valorado en Málaga el discurso de fin de año de Moreno.

Asimismo, ha criticado que "Andalucía se ha convertido en el modelo y prototipo de la derecha que quiere exportar al resto de territorios del país", asegurando que esto "tiene sus consecuencias".

En este punto, ha incidido que "este gobierno ha conseguido que tengamos una sanidad en situación de emergencia", lamentado, en este sentido, el fallecimiento de un paciente en Almería "sin ser atendido después de 20 minutos de entrar en ese centro de urgencia por un fallo cardíaco".

"Esas son las consecuencias de los recortes también en la educación pública, cuando se cierran líneas, donde se están cerrando centros de día y donde vemos que no se están haciendo políticas activas de empleo y sube el desempleo en la comunidad". "Las consecuencias las está pagando nuestro pueblo andaluz", ha concluido.

GOBIERNO

Por otro lado, Valero, cuestionado, en concreto, por la posibilidad de que el líder de IU, Alberto Garzón, sea ministro en el nuevo Gobierno, ha incidido en que "ahora lo que se ha publicado no son confirmaciones, se ha publicado una hipótesis que, de darse, estaría encantado, pero que no me voy a pronunciar sobre ella".

"Ahora mismo en el minuto y resultado en el que estamos es en un acuerdo de gobierno que nos plantea una serie de medidas progresistas que marcan un claro giro social, que van necesitar de un gran impulso por parte de la gente que va a ser beneficiada de estas políticas", ha agregado.

Así, ha insistido en que "todavía no estamos en el minuto y resultado del reparto de carteras, aunque es cierto que se está moviendo, pero no es algo confirmado, por lo que no toca pronunciarse, por prudencia para que esto llegue a buen puerto", ha dicho.