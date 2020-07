El aeropuerto de Granada pierde todos sus vuelos internacionales con la nueva normalidad

La pandemia de la COVID-19 está provocando pérdidas importantes en cuanto a infraestructuras de transporte en Granada. Como en casi todo el mundo, las empresas están recortando gastos y eliminando servicios que están afectado al resto de la economía. Si hace unos días Renfe dejaba a Granada sin AVE con Barcelona y eliminaba frecuencias con el resto de España, ahora es su aeropuerto el que pierde viajes. El aeródromo granadino se queda sin vuelos internacionales con la llegada de la nueva normalidad.

EasyJet, la única aerolínea que operaba estas conexiones desde 2017, acaba de anunciar que las suspende todas y que no volverán. Según ha podido saber eldiario.es Andalucia por fuentes de la propia compañía, la decisión, que es firme, ya ha sido comunicada a los trabajadores que EasyJet tenía operando las rutas comerciales con Granada y tiene efecto inmediato porque ya no hay vuelos internacionales, aunque es posible seguir adquiriendo billetes para los próximos meses debido a que el sistema web aún no ha sido actualizado. "Tal como se informó el pasado 28 de mayo de 2020, EasyJet podría tener que reducir el número de empleados hasta en un 30%, así como optimizar su red de destinos y bases en las que opera como resultado del impacto de la pandemia", explican.

El aeródromo granadino, que desde 2006 comparte gestión con Jaén, sufre con esta noticia uno de los reveses más importantes de su historia reciente. En los últimos años estaba consiguiendo levantar el vuelo y consolidarse como el tercer aeropuerto de Andalucía, hasta el punto de que 2019 fue el mejor año en cuanto a viajeros desde 2008. Según AENA, el año pasado volaron desde o hasta el aeródromo más de 1,2 millones de turistas y muchos de ellos de las rutas que ahora desaparecen y que unían la ciudad de la Alhambra con siete destinos internacionales: Milán, Nápoles, Berlín, Nantes, Burdeos, Mánchester y Londres.

AENA anunció entonces que estos viajes supusieron el 20% del total del aeropuerto y que las rutas con otros países habían aumentando en casi un 40% con respecto a 2018. Cifras que sirven para poner de relieve en qué punto se queda ahora Granada con respecto a su aeródromo, siendo una de las ciudades más visitadas de España. De hecho, la Alhambra es el segundo monumento más visitado del país, solo por detrás de la Sagrada Familia, con alrededor de 2,7 millones de turistas al año. Muchos de ellos ya no podrán hacerlo con un viaje en avión directo a Granada, sino que tendrán que hacerlo a través del aeropuerto internacional de Málaga, que está a algo más de una hora de distancia y que es el que absorbe la mayoría del turismo granadino, según recuerdan los hosteleros y empresarios de la provincia, preocupados por la pérdida de impulso que supone el adiós de EasyJet.

Preocupación a medio plazo

Precisamente con el objetivo de revitalizar un aeródromo que ha estado históricamente a la sombra del de Málaga, hace unos años se constituyó la llamada Mesa del Aeropuerto que aglutina a las principales instituciones de Granada y Jaén así como a los empresarios. Estos han llevado a cabo iniciativas conjuntas para captar nuevas compañías que operasen un mayor número de vuelos comerciales. Por eso, el anuncio de EasyJet hace saltar por los aires el trabajo de los últimos tiempos.

Así, desde la Diputación de Granada, la principal administración en la Mesa junto con la Subdelegación del Gobierno en Granada, la noticia ha sido acogida con preocupación. Lamentan una decisión, "que deja a Granada y Jaén sin conexiones internacionales", aunque confían que se trate de una situación temporal por lo excepcional de lo ocurrido con la pandemia de la COVID-19. De hecho, desde la Diputación sostienen que la suspensión de los vuelos tendrá lugar sólo a partir del invierno y hasta la primavera de 2021 y que la compañía ha trasladado que "estudiará la situación y decidirá si vuelve a volar" después de esa fecha.

2023 como horizonte

"La crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus ha echado por tierra en sólo tres meses los logros que tantos años y esfuerzos ha costado construir", dicen desde el Patronato de Turismo. No obstante, afirman que se "incrementarán los esfuerzos de captación y promoción de conexiones que han venido realizando en los últimos años y que tan buenos resultados han logrado. Junto con AENA, seguirá asistiendo a las principales ferias del sector, donde las aerolíneas planifican y deciden sus nuevos destinos".

Por parte de los empresarios hosteleros y turísticos, aglutinados en la Cámara de Comercio de Granada, la situación es de igual preocupación, aunque desde un cierto grado de comprensión. Joaquín Rubio, gerente de la Cámara, deja claro que "no podemos ser ajenos a que se trata de una crisis mundial y que juegan factores de índole mundial". Pese a ello, "tenemos plena coordinación con las administraciones locales con quienes hemos acordado la convocatoria de la mesa del aeropuerto para analizar la situación".

Asumiendo que "esta temporada veraniega va a ser complicada, hay que trabajar para que pronto podamos recuperarnos en el ámbito internacional", sentencia Rubio. Y en ese sentido, aunque fuentes de EasyJet explican a este medio que la suspensión de los vuelos no tiene punto de retorno, existe un dato al que el aeropuerto de Granada puede agarrarse porque la compañía aérea cree que "los niveles de demanda del mercado vistos en 2019 probablemente no se alcanzarán nuevamente hasta 2023". Una año en el que, quizá, vuelvan los vuelos internacionales a este aeropuerto de la mano dela misma compañía. De momento, desde Granada solo se podrá viajar a los destinos nacionales.