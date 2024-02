El Ayuntamiento de Almería promociona en Fitur un festival de música sin licencia municipal y con entradas ya a la venta

El Ayuntamiento de Almería, gobernado por el Partido Popular, promociona desde hace semanas la celebración de un festival de música al que aún no le ha otorgado la licencia para que pueda celebrarse. Se trata del Dreambeach, que en su décima edición estrena ubicación en la capital almeriense -hasta la fecha se realizaba en Cuevas de Almanzora- y que prevé congregar a alrededor de 140.000 personas en cuatro días. El evento carece aún de los permisos necesarios para realizarse, tal y como lo reconoce el Consistorio, pero ya ha agotado los abonos más baratos -de 70 euros- y continúa vendiendo entradas.

El asunto ha cobrado relevancia después de que los vecinos de la zona de Retamar-El Toyo, en la que está prevista que se ubique el festival, hayan solicitado al Ayuntamiento de Almería la documentación por la que se permite que se celebre la cita musical en ese enclave. Temen que las cuatro jornadas que durará el Dreambeach perturbe sus vidas cotidianas por estar a 50 metros de sus viviendas y consideran que el lugar no es el adecuado por estar cerca de la entrada al parque natural de Cabo de Gata y de zona de vegetación protegida.

Por ello, exigen al Consistorio que aclare cómo se está gestionando la licencia. “Los vecinos estamos reclamando amparo a todas las instituciones dado que el descanso de personas mayores, niños, enfermos y mascotas se verá interrumpido hasta las 7:00 de la mañana. Además los accesos al aeropuerto, barrio de El Toyo y Retamar se verán colapsados y también afectará al Hospital de alta Resolución de El Toyo”, denuncia Rocío Quero, portavoz vecinal.

La Junta está preparando informe ambiental

Está previsto que el Dreambeach se celebre entre el 1 y el 4 de agosto en el entorno de Retamar-El Toyo. Como apunta Quero, una zona muy próxima a varias ubicaciones sensibles como lo son la playa, el aeropuerto de Almería y el parque natural de Cabo de Gata. Además, como se trata de un espacio que no está acondicionado para esta clase de eventos, requiere de una licencia de actividad ocasional que ha de ser expedida por el Ayuntamiento de Almería después de que el promotor presente todos los permisos favorables. Este medio ha tratado de contactar sin éxito con la empresa promotora del evento.

Hasta la fecha, según ha podido confirmar elDiario.es Andalucía por fuentes de ambas instituciones, la Junta de Andalucía aún está desarrollando su propio informe de calidad ambiental y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea también. El primero no es vinculante, pero el segundo sí y de resultar negativo podría impedir la celebración del Dreambeach en su ubicación actual, pese a que lleva meses promocionándose y vendiendo entradas.

Una promoción en la que ha participado activamente el Consistorio local, gobernado por el PP, incluso en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). De ahí que la asociación de vecinos de Retamar-El Toyo -compuesta por unas 600 familias- y la oposición municipal, que ejerce el PSOE, hayan pedido al Ayuntamiento, sin éxito, la licencia para que se celebre el macrofestival. Fuentes consistoriales afirman que ese expediente será entregado tanto a los vecinos como al grupo socialista en cuanto esté disponible.

En todo caso, los vecinos de Retamar-El Toyo aseguran que no están en contra de que se celebre este festival, pero sí de que se haga en este entorno. Creen que puede haber un conflicto medioambiental al ubicarse muy próximo a la entrada del parque natural de Cabo de Gata, a menos de 2 kilómetros. Las dudas sobre el posible daño al ecosistema las han remitido al Parlamento Europeo a través de una documentación en la que señalan que parte del solar en el que estará el festival no es urbanizable por ser zona protegida de la Red Natura 2000 al contar con una especie llamada cambronera o arto. “El festival dura cinco días, pero recuperar el entorno no va a ser posible en tan poco tiempo”, lamenta Quero.

El factor jeque

Precisamente la titularidad de los terrenos añade otra variable que le da contexto al malestar de los vecinos. El solar en el que se celebrará el evento pertenece al dueño de la Unión Deportiva Almería, Turki Al-Sheikh, un jeque de Arabia Saudí de 42 años que se hizo con el club en 2019 y que, desde entonces, mantiene una estrecha relación con el Ayuntamiento de Almería -en manos del PP desde 2003-, según afirman tanto vecinos como fuentes socialistas.

Uno de los ejemplos que señalan de esa buena sinergia es el canon por el uso del estadio municipal que paga el Almería al Consistorio: 140.000 euros anuales. Una cifra muy lejana a los 576.000 euros que abona el Granada Club de Fútbol en la capital vecina por el campo en el que juega, siendo una entidad similar tanto en presupuesto como en proyección deportiva.

Por otra parte, los terrenos en los que está previsto que se celebre el Dreambeach pertenecían a la Junta de Andalucía, pero en marzo de 2023 fueron vendidos al dueño de la UD Almería con el compromiso de levantar en ellos una ciudad deportiva que, de momento, se ha transformado en un terreno para celebrar festivales como el Dreambeach.

Mientras se tramita la licencia para que ese evento ocurra, el Ayuntamiento explica a este medio que “si no cumplen con la normativa no podrá celebrarse en ese lugar”. Al tiempo que apuntan a la empresa promotora como la responsable de que ese extremo se produzca. Sin más detalles sobre la futura licencia, sí aseguran que no contará con inversión municipal.