El festival de Mad Cool en Málaga no tiene autorización a mes y medio de celebrarse

El Andalucía Big Festival, el festival de los promotores del Mad Cool en Málaga, no tiene recinto a menos de 50 días de su celebración ni ha sido autorizado por el ayuntamiento. El festival, que cuenta con un patrocinio a dedo de la Junta de Andalucía de 4,2 millones de euros, no se celebrará en la playa de Sacaba, en la zona oeste de la capital, a pesar de que hasta este miércoles seguía apareciendo en sus carteles. Los promotores pretenden ahora la cesión recinto ferial. Este miércoles, el Ayuntamiento de Málaga se desmarcó de su celebración y ha pedido a los promotores que dejen de usar su logo oficial sin permiso.

Mad Cool vs. BBK Live: cómo la rivalidad entre dos promotores ha configurado una España de festivales ultracompetitivos

Saber más

El festival, programado para los próximos 8, 9 y 10 de septiembre, cuenta con grandes cabezas de cartel, como Muse, Rage Against the Machine o Jamiroquai, con el objetivo declarado de atraer a más de 120.000 personas, en torno al 30% procedentes del extranjero, según dijo Juan Marín, consejero de Turismo, en su presentación. Las entradas de día se venden a 69 euros y el abono a 125. Pero por ahora, sigue sin tener autorización del ayuntamiento de Málaga.

“Una vez descartado el espacio de Sacaba por parte del Ayuntamiento y de la propia empresa promotora”, los promotores solicitaron “a primeros de julio” el permiso para celebrar el evento en el recinto ferial del Cortijo de Torres y se reunieron con técnicos del ayuntamiento. “Si se completan todos los trámites requeridos y se entrega la documentación solicitada por los técnicos municipales, obtendrá autorización municipal. Los organizadores del evento se han comprometido a aportar, en tiempo y forma, dicha documentación”, dice el ayuntamiento, que asegura también que ha solicitado a Mad Cool que retire el logotipo municipal del material promocional de los conciertos.

Fuentes del consistorio aclaran que el ayuntamiento debe conceder permisos de ocupación de vía pública, de dispensa de ruido, un plan de autoprotección o establecer un dispositivo de limpieza, entre otros. La nueva ubicación pretendida alberga cada año la Feria de Agosto, lo que facilitaría obtener los permisos.

Hasta ahora, el Consistorio malagueño había guardado silencio en relación con el festival, de cuya celebración aseguraba no tener constancia oficial. Algo sorprendente, teniendo en cuenta la cercanía de su celebración, su magnitud, el supuesto alcance internacional y, sobre todo, que son necesarios varios permisos municipales para un evento así.

Este medio ha remitido un cuestionario a la empresa promotora, de momento sin respuesta. En un comunicado publicado a media tarde, asegura que “promotores e instituciones han valorado y considerado que esta nueva ubicación supondrá un aumento en la comodidad del público, debido a su inmejorable red de movilidad, transporte y logística, siendo el lugar idóneo donde poder celebrar el festival en sus futuras ediciones, con un aforo máximo de 40.000 personas por día”. El anuncio del pretendido cambio de ubicación ha sido recibido con muchas críticas en redes sociales.

Opacidad de las administraciones

El evento ha estado rodeado siempre de una gran opacidad. La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, dependiente de la Consejería de Turismo, concedió a la empresa promotora, constituida en agosto del año pasado por los promotores de Mad Cool, un generoso contrato de patrocinio (3,5 millones más IVA), que la Junta de Andalucía justifica con la finalidad de proyectar y difundir la “marca Andalucía” a nivel nacional e internacional. Según el informe con el que avaló el contrato, espera 35 millones de “impactos de la marca” y un impacto económico de 25 millones de euros.

A pesar de la cuantía de dinero público, Juan Marín (exconsejero de Turismo, de Ciudadanos) se negó a revelar el lugar de celebración cuando fue interpelado en el Parlamento Andaluz. El Periódico de España desveló más tarde que entre los socios de la promotora está también Rafael Coto, un empresario amigo de Albert Rivera cuyas empresas trabajaron en el pasado para Ciudadanos.

La ubicación en la playa, descartada

Mad Cool lleva meses usando la ubicación junto al mar para promocionar el festival, pero ni el ayuntamiento ni la administración autonómica han confirmado nunca que se iniciasen los trámites para solicitar el uso de la playa. Este medio preguntó en media decena de ocasiones a la Consejería de Medio Ambiente sin obtener respuesta, y fuentes conocedoras del tema siempre fueron escépticas con el hecho de que Sacaba pudiera acoger un evento así, por la cercanía de decenas de edificios de viviendas y por el hecho de reunir a miles de personas en una playa, que es dominio público marítimo-terrestre sujeto a unas condiciones especiales de autorización de uso. Por si fuera poco, la rotura de una tubería anegó la zona de aguas fecales hace apenas dos semanas, obligando a clausurar el baño. Los vertidos se han vuelto a producir esta semana.

Durante meses, el ayuntamiento ha respondido a este medio en varias ocasiones que no se había registrado ningún documento solicitando los permisos, a pesar de que el evento se promociona en la ciudad y online luciendo el logotipo municipal, y de que a su presentación acudió Noelia Losada, concejala de Cultura (Ciudadanos).

Hace tan solo dos semanas, los promotores se reunieron en el ayuntamiento con los técnicos y con la concejala de Vía Pública, y llegaron a la conclusión de que debían buscar otra ubicación. Sin embargo, hasta este miércoles, la playa de Sacaba se anunciaba en los carteles del festival, que evocan un atardecer entre las olas del mar. No será así: en lugar de junto a la orilla, finalmente se celebrará (si obtiene permiso) en un recinto ferial.

“Hola amigxs, estamos trabajando en organizar el festival de la mejor manera y sobre todo pensando en vuestra comodidad. Por eso, para la primera edición de Andalucía BIG Festival hemos decidido que el lugar idóneo para su celebración sea el Recinto Ferial de Málaga”, expuso el festival en Twitter. Decenas de asistentes afearon este hecho a los promotores en redes sociales, aseverando que la playa era uno de sus motivos para acudir al festival y solicitando la devolución de la entrada.

Recelos de otros promotores

El Andalucía Big Festival by Mad Cool también ha despertado recelos en otros promotores, que acusaron públicamente a la Junta de Andalucía de conceder un inaudito (por su cuantía) contrato de patrocinio a un evento nuevo de una empresa no andaluza recién creada. A esta generosa aportación de dinero público, que la Junta de Andalucía quiere imputar a fondos europeos, se suma el hecho de que artistas como Rage Against the Machine, Biffy Clyro o Stereophonics harán doblete ese fin de semana con el Mad Cool Sunset de Madrid. Los promotores rentabilizarán doblemente su presencia.

Tal y como explicó este medio, se da la circunstancia de que el Andalucía Big Festival apenas distará una semana y 30 kilómetros del Cala Mijas Fest, un evento de perfil muy similar (Nick Cave & The Bad Seeds, The Chemical Brothers, Arctic Monkeys), anunciado meses antes y organizado por Last Tour International, la promotora del BBK Live. Javier Arnáiz, salió en su día de Last Tour para crear Mad Cool. Desde entonces, es habitual que coincidan las fechas de los festivales que organizan ambas promotoras.