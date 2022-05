Por Andalucía, una marca ya registrada en 2021 pero “sin implicaciones” para la coalición de izquierdas

Los primeros tiempos de la coalición de izquierdas Por Andalucía siguen deparando novedades que poco o nada tienen que ver con el proyecto político. El nombre de la confluencia está registrado desde marzo de 2021 en la Oficina Española de Patentes y Marcas, según ha avanzado La Sexta Noticias, aunque desde el propio organismo dependiente del Ministerio de Industria quitan importancia a la cuestión ya que “es un registro distinto” al de partidos políticos en el que se inscribió para dar cabida a IU, Más País Andalucía, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Podemos Andalucía y Alianza Verde.

“No tiene nada que ver. Aquí se registran marcas para productos o servicios para comercializar con ellas, y esto no tiene implicaciones”, explican fuentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En la misma línea se han pronunciado fuentes de la coalición Por Andalucía: “No hay ningún partido ni coalición registrado con el nombre Por Andalucía, salvo el de esta coalición. Por Andalucía estaba previamente en el registro de marcas y patentes, que regula el tráfico mercantil, las marcas comerciales, etc. Este registro tiene un régimen distinto al de las coaliciones o partidos políticos. Por tanto, no hay incompatibilidad, son ámbitos muy distintos. Ninguna norma electoral establece como requisito ni registrar ni tener dominio de la denominación en el registro de marcas”.

La marca Por Andalucía se registró en marzo de 2021 tras una solicitud formulada desde Benalmádena (Málaga) por Carlos Ortiz Pérez, y cuenta con un plazo de cinco años --a contar desde el 27 de diciembre de 2021-- para su uso efectivo. Según figura en el expediente de la marca, consultado por este periódico, Por Andalucía fue registrada para la categoría de 'Servicios de Grupos de Presión Política'.

También se ha pronunciado sobre esta cuestión la presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y que se baraja como cabeza de lista de la coalición por la provincia de Sevilla en las elecciones andaluzas del 19 de junio. “Al menos por esta vez no hay lío”, ha comentado en alusión a este asunto y al complejo arranque de la confluencia.

