Un tuit de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía hizo bastante daño entre el profesorado del Instituto de Enseñanzas a Distancia (IEDA). "Por primera vez, en Andalucía se ha apostado por contenidos educativos abiertos", dijo la secretaria general de Educación y FP, Olaia Abadía, en la presentación de la nueva Estrategia de Transformación Digital Educativa de Andalucía, de la que tomó conocimiento el Consejo de Gobierno a primeros de junio.

La indignación tiene su origen en que, desde su creación en 2009, el profesorado del IEDA, un centro público que dejará de existir como tal en septiembre, ha ido elaborando recursos educativos abiertos, denominados REA, que se han puesto a disposición de la comunidad educativa de forma libre y gratuita desde el banco de recursos AGREGA, del Ministerio de Educación, y el repositorio CREA, de la Junta de Andalucía.

"Tenemos más de 25.000 objetos digitales educativos, la gran mayoría de ellos elaborados en el IEDA, y ahora parece que Imbroda se lo ha inventado", comentan desconcertadas algunas fuentes del profesorado. "Nosotros llevamos más de diez años creando, actualizando y publicando REAS para el CREA", afirman. "O es desprecio o es absoluta incompetencia", lamentan otras fuentes. Desde la Junta no niegan ese trabajo generado durante años pero dicen que la novedad reside en que "a partir de ahora, la naturaleza de los recursos que se desarrollen por la Consejería de Educación y Deportes tendrán como características básicas, además de que éstos sean abiertos, que cumplan con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, sean inclusivos y atiendan a la diversidad del alumnado andaluz", indican fuentes del departamento dirigido por Javier Imbroda. Además, los REA "cumplirán con las normas de accesibilidad y de calidad de los recursos educativos en vigor para el ámbito educativo", detallan las fuentes.

El modelo de producción del IEDA, explicado aquí, ha trabajado con herramientas de software libre Moodle y eXeLearning, con unas "apuesta clara" por los materiales libres. Ha supuesto "un caso de éxito", como se dijo desde la página oficial de eXeLearning, el programa libre y abierto para crear contenidos educativos. De hecho, en la Junta insisten en que el "cambio de modelo" se hace "aprovechando la experiencia acumulada con el IEDA". "Las novedades que presentan los contenidos educativos abiertos que se desarrollan en el ámbito del proyecto REA Andalucía, a través de Resolución de 20 de Noviembre de 2020 de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa por la que se efectúa convocatoria de selección y nombramiento de profesorado para la elaboración de recursos educativos abiertos de enseñanzas no universitarias y se establece la naturaleza de éstos". "El diseño de esos recursos digitales se ha hecho a través de una convocatoria pública abierta para 185 profesores andaluces", insisten las fuentes de la Consejería.

Lo cierto es que en el IEDA siguen trabajando en este curso que agoniza en virtud de una nueva guía de estilo de los materiales didácticos publicada antes de navidades. En ese sentido, el profesorado del IEDA ha comenzado un proyecto de migración de materiales, con una duración prevista de tres años. "A día de hoy, no sabemos qué va a pasar con este proyecto que implicaba el cambio de estilo y actualización de todos los contenidos curriculares del IEDA. Desconocemos qué va a pasar con el resto de materiales. ¿Se van a migrar? ¿quién lo hará?", se pregunta el profesorado, que duda de que siga en pie el repositorio CREA y que puede que se publique un nuevo repositorio con todos esos materiales "para volver a ponerse la medalla".

"El mismo modelo pedagógico del IEDA", pero sin el IEDA

En este punto, la Consejería argumenta que dicho proceso de migración de materiales se corresponde con "la actualización a una nueva versión de la herramienta de autor de contenidos educativos digitales eXeLearning" y "la adaptación a las nuevas plantillas que se han diseñado teniendo en cuenta el Diseño Universal para el Aprendizaje". "Este proceso ya se ha realizado anteriormente en el IEDA, por ejemplo en la adaptación de los materiales de la LOE a la LOMCE", apuntan. Los nuevos materiales "se usarán en la educación a distancia y semipresencial en los centros autorizados para impartir estas enseñanzas", dicen las fuentes, que abundan en que utilizan "el mismo modelo pedagógico del IEDA", como ya dijo la Junta el pasado mes de marzo.

En cuanto al resto de recursos y materiales existentes, señalan las fuentes de la Consejería que la migración "se hará en función de las necesidades pedagógicas que vayan demandándose en cada curso académico" y que la encomienda de ese trabajo "será diseñada por los centros directivos con competencia en las enseñanzas". En cuanto al repositorio, "está previsto alojar todos los recursos educativos digitales que actualmente están en el Banco de Recursos AGREGA en lo que será el nuevo Banco de Recursos de Andalucía a partir del curso 2021/2022 dentro de las actuaciones contempladas en la Transformación Digital de Andalucía".

Esa migración de recursos educativos abiertos "no supondrá impacto alguno en el uso de los mismos por parte del profesorado andaluz que contendrá, entre otros, los materiales que se han ido elaborando por el profesorado del IEDA". Esta actuación, según apunta la Junta, "está muy avanzada" y espera que esté "a disposición de la comunidad educativa a partir del próximo curso". "Cuando nos lo encargaron, nos prohibieron que el logo del IEDA apareciera en los contenidos migrados. No sabíamos entonces lo que esto iba a significar", apuntan al respecto fuentes del profesorado del IEDA, que señalan que "los contenidos están bastante más modernizados, pero como tenían prisas no todos han podido introducir modificaciones de fondo". Así quedan los contenidos, por ejemplo, de un tema de Griego bajo el nuevo modelo.

Cabe recordar que el profesorado del IEDA, el alumnado y hasta la Federación Andaluza de Municipios y Provincias han puesto en cuestión la desaparición de este centro público. Un reciente informe del propio IEDA señalaba que su tasa de éxito académico es superior a la media en las enseñanzas presenciales convencionales y defiende que su modelo de gestión y atención docente está muy bien valorado por el alumnado, instando a la Junta a "poner en contexto" la alta tasa de abandono escolar.

Por su parte, FASE CGT, el sindicato de enseñanza de la Confederación General de Trabajadores, considera respecto a esta cuestión que "los materiales didácticos elaborados por el profesorado del IEDA han servido para la formación de otras decenas de miles de personas adultas en la modalidad de Enseñanza Semipresencial, atendida en muchos centros ordinarios de Andalucía. Pero, además, la versatilidad de estos materiales, unida a su distribución libre y a su fácil adaptación en diferentes entornos de la plataforma Moodle, ha sido un colchón de aire ante la caída al vacío que supuso el confinamiento de la educación ordinaria y el recurso forzoso a mecanismos de teleenseñanza".

Convenios con Google y Microsoft

Desde la Junta de Andalucía inciden en otro punto. El hecho de que en el IEDA se hayan elaborado recursos digitales abiertos, tanto contenidos como actividades y tareas, y que su labor docente se haya desarrollado en una plataforma como Moodle, "no guarda ninguna relación con la expansión de la enseñanza a distancia a las distintas provincias andaluzas ni con los convenios firmados con Google y Microsoft", recordando que el principal objetivo es "lograr una mejora en la atención del alumnado prestando una asistencia y una tutorización más directa".

Desde el propio profesorado, y desde el sindicato CGT, se había criticado la convocatoria de licitación del pasado 17 de marzo para el "mantenimiento adaptativo y la gestión de la explotación de las distancias plataformas de gestión del aprendizaje en modalidad semipresencial y a distancia". En la memoria justificativa de la nueva contratación se exponía que "la Consejería de Educación y Deporte no dispone de los medios personales y materiales que requiere las tareas y actividades que comportan este servicio (…)" pero el profesorado del IEDA denunció que "es un trabajo que hasta ahora desarrollaba el IEDA y que va a asumir la empresa que firme el contrato con la Consejería".

Pero desde la Consejería insisten en que esa nueva contratación "en ningún caso subyace relación alguna con la licitación para la gestión de plataformas ni con los recursos abiertos, así como tampoco guarda relación con los convenios de colaboración con las corporaciones Google o Microsoft".