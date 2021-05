Alumnado satisfecho vs alumnado disperso: el instituto andaluz de enseñanzas a distancia se reivindica antes de su desaparición

Hace unas semanas, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, confirmaba el "giro importante" en la educación pública a distancia en Andalucía para ofrecer "la mejor formación" y "reforzar su oferta y calidad". Su intervención no dejó en buen lugar al actual Instituto de Enseñanzas a Distancia (IEDA), el centro público que acumula diez años de experiencia y que cuenta con el apoyo de su alumnado. Además de sus movimientos en redes sociales para evitar su cierre, que se ejecutará a finales del próximo septiembre con la convocatoria extraordinaria de exámenes, la Vicedirección del IEDA tiene elaborado un informe con datos de las encuestas realizadas al alumnado y donde el IEDA queda lejos del suspenso que pareció asignarle el consejero.

Los profesores del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, contra la decisión de la Junta: "La 'deslocalización' no supone cercanía"

Bajo la máxima de "por qué cambiar un modelo que funciona", el IEDA cuenta con la satisfacción del alumnado gracias al "compromiso con la mejora de la calidad educativa y del modelo de gestión y atención docente", resalta el informe del IEDA, que lanza anualmente consultas centradas en los procesos de acogida en la modalidad virtual y en el final del curso. Además de "prever las dificultades del alumnado y planificar estrategias que atiendan lo mejor posible sus necesidades como estudiantes en línea", el profesorado del IEDA augura que con el nuevo modelo "se garantiza la dispersión del alumnado, que podrá tener varios equipos educativos, no coordinados y, probablemente con diferentes proyectos educativos", apuntan fuentes del profesorado, que añaden que "la pretendida cercanía se disuelve en un claro deterioro de la atención del alumnado".

Como ya ha informado este periódico, las enseñanzas a distancia dejarán de estar concentradas en Andalucía en un único centro y pasarán a impartirse en una red de centros públicos compuesta por Institutos Provinciales de Educación Permanente (IPEP), Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) e Institutos de Educación Secundaria (IES) que ya imparten las modalidades presencial y semipresencial. "Cada día recibimos muchas llamadas preguntando por el futuro y no podemos decirle más que el curso que vienen seguirán en los IPEP o en las EOI", denuncian fuentes del profesorado del IEDA en alusión a la "preocupación" de su actual alumnado, inmerso ahora en las pruebas presenciales de mayo y junio.

"Han reducido la modalidad a distancia a la mínima expresión"

El CAUCE (Centro de Atención a Usuarios de la Comunidad Educativa) viene recibiendo dudas desde hace semanas. "¿Los docentes que se ocuparán de nuestros estudios a distancia estarán formados como los profesores que hasta ahora se han encargado de nosotros en IEDA? ¿Tendrán que ocuparse también de los alumnos de los institutos de las IPEP impartiendo clases de forma presencial?", se pregunta por ejemplo una alumna. "Nos gustaría que aquellos profesionales que se ocupen de la educación a distancia también tengan la formación adecuada para proporcionarnos la calidad que nos merecemos y que otros nos exigen", añade.

Este periódico ha contactado con una de las alumnas del IEDA que estudia idiomas desde China. "El instituto y los profesores de cada idioma y curso nos venían informando a los alumnos por correo electrónico por la configuración que, por defecto, tiene la plataforma llamada 'Punto de Encuentro'. Sabemos de temas como la simultaneidad de matrícula, participación en las pruebas de certificación, novedades en la evaluación, etc.". La alumna, en este caso, comenta que se les ha derivado ahora al portal de la Junta para solicitar su admisión para el curso que viene, donde se les indica las fechas claves de escolarización.

"Ya hemos podido comprobar que la famosa oferta educativa y 'la diversificación de la educación a distancia' no es tal", asegura, ya que, tras comprobar la oferta educativa de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) en Andalucía para el curso 2021/22, ha visto que "solo podría cursar el C1.1 en Sevilla". "Han reducido la modalidad a distancia a la mínima expresión, tanto como vendían a los cuatro vientos tanta oferta", lamenta.

96,5% de valoración positiva o excelente

Siguiendo con el informe, y con datos del presente curso 2020/21, el IEDA se interesó en conocer algunos datos relativos a la acogida inicial, el proceso de incorporación, los perfiles de alumnado, sus posibles dificultades, las causas y el modo de abordarlas. "El IEDA realiza esfuerzos para orientar la matrícula responsable", se defienden, detallando que los procesos de información previos y durante el periodo de matrícula son muy bien valorados por el alumnado. En los procesos de acogida, un 71,2% valora como excelente la acogida en los puntos de encuentro y tutorías, así como en la motivación inicial del profesorado, y un 25,75% la considera buena. Esto es, valoración positiva o excelente en un 96,95% de los casos.

Actualmente, el profesorado prepara el final del curso y acude a los IPEP de todas las provincias para realizar las pruebas presenciales. "Nuestro alumnado responde que ni el manejo y navegación por las aulas virtuales, ni la localización de recursos constituyen una barrera especialmente insalvable", señala el informe. Por otro lado, una de las preocupaciones históricas de todo centro que opere en la modalidad virtual ha sido siempre la de garantizar la persistencia del alumnado. En ese sentido, el IEDA ha encontrado datos muy positivos en el primer tramo del curso: un 68,5% del alumnado observado se encuentra activo en todas las materias o módulos de su matrícula, en tanto que un 16,6% muestra actividad completa en varios de ellos y un 12,3% ha enviado algunas tareas sueltas sin gran planificación.

Asimismo, uno de los valores más estimados para la planificación del siguiente curso en las enseñanzas a distancia (antes de trascender su desaparición como tal) reside en conocer la intención de continuidad del alumnado. Los estudiantes manifiestan en general un elevado índice de intención de continuidad, aunque ya no será posible. Según el IEDA, para un centro educativo, y más aún si opera enteramente en modalidad virtual, resulta vital conocer el grado de satisfacción del alumnado o el modo en que el centro ha cubierto sus expectativas iniciales. Esta es la percepción en el alumnado consultado:

El informe también aborda cuatitativamente la tasa de éxito académico, que se entiende habitualmente como el cociente entre materias/módulos/idiomas superados en relación a los trabajados activamente con exámenes realizados. Consideradas todas las enseñanzas en el IEDA, entre los cursos 2018-19 (72%) y 2019-20 (78%) es actualmente superior a la media ya que, según estudios oficiales, la tasa de éxito académico en Andalucía en las enseñanzas presenciales convencionales se sitúa en el 76%.

En ese sentido, una de las cuestiones que en las que se ha insistido desde la Consejería para cambiar el modelo ha sido la tasa de abandono escolar, que "oscila, año tras año entre el 50 y el 77%, según las enseñanzas". El IEDA, apuntan las fuentes, es el único centro que tiene diseñado un plan de prevención del abandono, que recoge las actuaciones y el seguimiento durante un período de tres años. Los porcentajes son altos, reconoce el IEDA, pero para analizar los datos con objetividad "hay que ponerlos en contexto" ya que "el abandono en las enseñanzas a distancia es siempre muy, pero que muy alto".

"La oportunidad que no había tenido"

Señalan a ese respecto que "establecer una comparación con los datos de la presencial es, no sólo injusto, sino también malintencionado". Una gran parte de la enseñanza presencial engloba a la enseñanza obligatoria, apuntan. Aun así, "Andalucía ha llegado a tener una tasa de abandono bruta de hasta el 32% en la enseñanza presencial; ahora estamos en el 21,8%, la última entre las comunidades autónomas tras Ceuta y Melilla. En ese sentido, lamenta el IEDA que la Consejería no haga públicos estudios ni estadísticas sobre la enseñanza semipresencial. "Es más que probable que sus tasas de abandono sean incluso más elevadas que las del IEDA, pero eso no quiere decir que los docentes de los centros donde se imparte la modalidad semipresencial lo hagan mal, sino que la modalidad tiene esos riesgos, porque la ciudadanía implicada en estas enseñanzas puede trabajar o no, estar en paro o no, tener familia o mayores dependientes y un largo etcétera".

Además, según añaden en los IPEP y en los IES la edad media es más baja que en la enseñanza a distancia, porque "el alumnado está más cerca del momento en que abandonó los estudios reglados (fracaso escolar, absentismo...) y continúa en esa línea disruptiva". "Los adultos dependen de los mismos factores (paro, trabajo, ocupaciones familiares) y el abandono tiene factores intrínsecos y extrínsecos que nada tienen que ver con el modelo de atención o el modelo pedagógico del centro que imparte educación a distancia".

El IEDA añade por último en este ámbito que se publican anualmente los datos sobre la enseñanza a distancia en la Formación Profesional. "En estas estadísticas, las cifras del IEDA están en la media de los centros que imparten esta modalidad en Andalucía", lo cual "contradice la afirmación de que la dispersión de la enseñanza a distancia contribuirá a mejorar los resultados académicos, puesto que en la actualidad los resultados de la FP en el IEDA son equiparables con los de los distintos centros repartidos por el territorio andaluz".

"Quizá haya que observar todos estos datos desde otra perspectiva, la de todos aquellos miles de ciudadanos que, a lo largo de estos doce años, han conseguido sus objetivos de formación, del éxito de ese 30% (en el peor de los casos a los que alude el consejero) que ha alcanzado una titulación y manifiesta su alegría por haber encontrado en el IEDA la oportunidad que no había tenido en otros modelos educativos y que los había arrastrado al abandono formativo", concluye al respecto.

La gestión de la distancia

Fuentes del profesorado del IEDA apunta también que, de cara a cómo se va a gestionar la distancia a partir de septiembre, se le está sugiriendo al alumnado que, una vez entre en la Secretaría Virtual, podrá ver lo que le ofrece el IPEP o la EOI de su provincia. "Si quiere algo que no le ofrece, tendrá que matricularse en esa asignatura en otro centro de otra provincia. Es seguro que las asignaturas minoritarias no se ofrecerán en todos los centros, así que se 'garantiza' la dispersión del alumnado que podrá tener varios equipos educativos, no coordinados y, probablemente con diferentes proyectos educativos, con lo que la 'cercanía' se disuelve en un claro deterioro de la atención del alumnado".

Según estas fuentes, "los IPEP aún desconocen cómo van a recibir material y profesorado, y que, en el caso de que se les envíen más profesores, su cualificación vendrá apoyada en una autoevaluación que realizó todo el profesorado de Andalucia sobre sus competencias digitales", ni tampoco se les informa de "cómo van a contar las horas de atención a la distancia". La Consejería siempre ha mantenido que el profesorado de la red de centros asumirá las enseñanzas a distancia heredadas del IEDA. En concreto, Imbroda destacó en su reciente intervención parlamentaria que los nuevos profesores cuentan "con una experiencia demostrada" y que la opción de participar de este modelo es "una demanda del profesorado desde hace muchísimo tiempo".

En el IEDA también están recibiendo consultas acerca de "si en su nuevo centro van a poder seguir estudiando tal o cual asignatura minoritaria". "En los IPEP tampoco les han informado sobre esto y es muy posible que se pierda la universalidad de la oferta que garantizaba el IEDA", provocando que "las asignaturas minoritarias probablemente se pierdan, reduciendo la oferta del Bachillerato de adultos, o que solo se ofrezcan algunas asignaturas en un centro", con lo que "se contradice al mantra aquel de la cercanía al alumnado".

Nuevo curso, nuevos tiempos

La Junta ya ha informado de que los centros que en el curso 2021/22 impartirán las enseñanzas a distancia son los Institutos Provinciales de Educación Permanente, uno por provincia. El bloque común de las Enseñanzas deportivas de Régimen Especial será impartido con el IPEP de Málaga con el objeto de mejorar la coordinación con el Instituto Andaluz de Deporte (IAD), también ubicado en la misma localidad.

En cuanto a las enseñanzas de idiomas se impartirán en las Escuelas Oficiales de Idiomas situadas en Almería; Puerto de Santa María y Algeciras, ambas en Cádiz; Málaga, Axarquía y Marbella, en Málaga y Alcalá de Guadaira de Sevilla.

Por su parte, las enseñanzas de Formación Profesional se tiene previsto que se impartan en el IES Los Viveros (Ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas) y en el IES Murillo (Ciclo formativo de grado superior de Guía, información y asistencias turísticas) ambos en Sevilla y en IES La Rosaleda de Málaga (Ciclo formativo de grado superior de Agencias de viajes y gestión de eventos).

Además, en cuanto a la FP cabe indicar que la enseñanza a distancia de determinados ciclos formativos viene impartiéndose este curso en Institutos de Educación Secundaria como el IES Alhadra en Almería, El Tablero en Córdoba o el IES Fuentepila en Huelva, entre otros. Para el próximo curso escolar, que se está planificando actualmente, se va a dar un impulso importante, traducido en incremento de plazas, a esta modalidad, destacó la Junta de forma oficial.