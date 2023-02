Andalucía prorroga el convenio para identificar a víctimas del franquismo de espaldas a las asociaciones de Memoria

El convenio para la identificación genética de víctimas del franquismo en Andalucía está vigente y expirará el próximo mes de septiembre. Hace unas semanas, elDiario.es Andalucía publicó que el acuerdo de la Junta con la Universidad de Granada (UGR) había expirado y que se estaba “trabajando” en prorrogarlo durante un año, según informó por error la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, responsable de las políticas de Memoria Histórica del Gobierno andaluz.

Fuentes oficiales de la Junta no alertaron de que esa prórroga ya se había iniciado en una adenda suscrita en Sevilla y Granada el pasado 9 de septiembre que ninguna de las partes quiso hacer pública, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años y medio cuando se convocó y difundió el acto de firma del convenio.

“Se hizo internamente. Al ser adenda de prórroga, no deja de ser un trámite”, argumentan ahora las mismas fuentes de la administración. El documento está firmado por dos consejeros de la Junta (Catalina García, de Salud, y Arturo Bernal, de Turismo), la rectora de la UGR (Pilar Aranda) y el gerente del SAS (Diego Vargas). “Se firmó la prórroga por un año. La adenda entró en vigor el 11 de septiembre de 2022, hasta el 11 de septiembre de 2023. Se pueden firmar hasta otras tres prórrogas más, por un año cada una”, añaden fuentes oficiales de la UGR.

Las identificaciones se vienen haciendo en el Laboratorio de Identificación Genética de la Facultad de Medicina de la UGR, según explicó a este periódico José Antonio Lorente, uno de los directores del Centro Pfizer de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo), lugar donde quedan en depósito para su cotejo y tratamiento científico los restos óseos humanos procedentes de exhumaciones y las muestras genéticas de los descendientes. Lorente indicó en diciembre a este periódico que estaban “trabajando al 100% y no hay ningún problema ni en este momento ni previsto a corto plazo por la renovación del convenio, ya que tenemos financiación activa para estos trabajos por parte de la Junta”, sin alusiones a que el convenio se había prorrogado ya.

Desde la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática reclamaron públicamente, tras su última reunión en Granada el 10 de diciembre, que la Junta renovara el convenio “cuanto antes” y “que actualice la inversión adecuándola a la realidad de las exhumaciones a día de hoy”. Las asociaciones memorialistas, que opinan que el instituto y sus profesionales “están preparados, pero el proceso se puede ver ralentizado”, decían en todo caso que habían tenido conocimiento de un compromiso verbal por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de prorrogar un año el acuerdo, como ahora ha trascendido.

Un presupuesto “no ajustado a la realidad”

Desde el departamento que dirige Arturo Bernal confirmaron ese extremo a elDiario.es Andalucía mediado el mes de diciembre, asegurando que “se está trabajando en esa prórroga y esperamos resolverla lo antes posible”, dijeron fuentes de la Consejería sin ofrecer mayor detalle. Según los memorialistas, se estaba preparando la documentación, las adendas y demás para hacer efectiva esa posible prórroga, en la que también confiaba Lorente, quien aseguró que su departamento tiene “contacto directo permanente con todas las asociaciones y familiares que lo solicitan, algunos de los cuales nos han visitado”.

Fuentes de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática señala ahora a este periódico que “la Junta ha firmado una prórroga del convenio para identificaciones con nocturnidad y oscurantismo, sin informar a las partes, sin posibilidad alguna de negociación”. Eso supone que los representantes de las familias tengan “un presupuesto para identificaciones no ajustado a la realidad, ya que recorta la cantidad con respecto al de 2018 cuando precisamente ahora tenemos más fosas abiertas, algunas de ellas de grandes dimensiones como Pico Reja”. La cuestión del convenio “evidencia que a la Junta le molesta este asunto, y por eso cualquier decisión que toma es a rastras y sin compromiso alguno, por cubrir expediente”.

Según añade el portavoz de la coordinadora, Antonio Manuel Mateos, desde el Gobierno de Moreno “están ocultando sus verdaderas intenciones que no son otras que las de dejar morir las reclamaciones de los familiares de las víctimas con acciones que no conducen a nada, pero aparentan que les preocupa el problema de las familias”. “Busca la frustración de los familiares y denotan un absoluto desinterés por las víctimas y por el dolor de sus familias”, añaden, concluyendo que “no les interesa romper del todo con Vox ni con buena parte de su electorado que no admiten estas políticas de Memoria bajo ninguna condición como han anunciado ya en varias ocasiones”.