El bono turístico andaluz, un éxito para la Junta pero “dolor de cabeza” para agencias de viajes y ciudadanía

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que dirige el vicepresidente andaluz Juan Marín, lanzó después del difícil verano de 2020 una herramienta para intentar reactivar el sector económico más importante de Andalucía. Un 'bono turístico' de hasta 300 euros para los andaluces que hicieran turismo por su propia comunidad autónoma, en vigor entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. Marín ha hecho este miércoles en comisión parlamentaria un balance exitoso de la iniciativa, que ha permitido "120.000 pernoctaciones y alojamientos y 22'5 millones de euros de ingresos" en el sector, pero no tienen la misma impresión las agencias de viaje, que ven "positiva" la medida pero lamentan los "dolores de cabeza" que ha provocado entre el empresariado y la ciudadanía, que ha visto "en muchos casos" como "la burocracia desgraciadamente ralentiza o eterniza la tramitación".

Una de esas personas que está "desesperada" es Rafael. "Me están haciendo la cucamona", resume. Tras pasar unos días de vacaciones en un hotel de Punta Umbría (Hueva), solicitó a primeros de agosto el bono, en concreto de 200 euros. Tras varios meses de espera y numerosos intentos telefónicos, logró contactar por correo electrónico con la administración no sin dificultad, según relata a este periódico. "A día de hoy no he recibido la subvención cuando el Decreto-ley 25/2020 establecía que se abonaría en tres meses como máximo", escribía a la delegación de Turismo en Sevilla el pasado 23 de enero, desde donde se le respondió diez días después que su solicitud se encontraba aún en fase de estudio tras haberle remitido anteriormente un requerimiento para que subsanara la solicitud.

Tras examinar todas las bandejas de su correo electrónico y entrar en la sede electrónica del Punto de Acceso General, este ciudadano no tenía constancia de ningún requerimiento hacia su persona, asegura. La delegación de la Junta le detalló posteriormente que debería constarle una notificación en octubre, que se dio finalmente por rechazada al mes siguiente "por no proceder a la lectura de la misma". "Puede reclamarla por escrito y en su caso, aportar la documentación que considere oportuna", concluyó diciéndole la Junta, según ha comprobado este medio.

El presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, Luis Arroyo, tiene constancia de "casos de todo tipo", como el de Rafael, porque "los clientes no entienden que se les prometa una cosa y no puedan luego hacer uso de ello", porque "siempre hay algo que subsanar" y eso genera "hartazgo entre la gente". "Es algo que cansa tanto a las personas que piden el bono como a las agencias que lo tramitan. Nosotros planteamos a la Junta desde el principio que fuésemos las agencias las que sufragásemos el bono para luego vehiculizarlo a la administración, como se ha podido hacer en otras comunidades, pero ahora nosotros vamos a remolque con las ayudas", explica a elDiario.es Andalucía.

120.000 pernoctaciones y alojamientos

"Sabíamos que esto iba a dar dolores de cabeza", insiste Arroyo, quien advierte de que "se nos prometió la continuidad del bono en 2022 pero, a día de hoy, nadie sabe". "El bono es muy positivo para las agencias, eso hay que decirlo, pero algo se está haciendo mal", comenta, porque "nosotros no somos los responsables de pagar, sino la Junta". "Como fin es genial, pero es cien por cien mejorable", concluye. Indica por último el representante de las agencias de viaje que "la gente se aburre de la tramitación o tiene al final que desplazarse hasta la delegación. No tenemos muchísimas quejas pero el que tiene problemas está todo el día machacando a su agencia con que no le pagan su bono".

Durante la comisión parlamentaria, el diputado socialista José Luis Ruiz Espejo le ha preguntado a Marín por los resultados de la medida, lamentando que, según el balance al que han tenido acceso, se ha ejecutado "apenas un 10% de los ocho millones previstos" por la Junta en cuanto a la materialización del pago, con poco más de un millón ejecutado y que en el cómputo global del número de pernoctaciones "representa el 0,07%". "¿No cree que se ha desaprovechado gran parte de ese fondo?", le ha preguntado el diputado. "Ya dijimos que no era suficiente y que su medida llegaba tarde. Y ahora, retrasos en los pagos, exceso de burocracia, no lo digo yo, sino es lo que traslasdan las propias agencias de viajes", ha comentado. "Un resultado insuficiente y pobre pese a la publicidad y propaganda" del bono, para el que ha habido una gestión "insuficiente", ha insistido el socialista, que ha apostillado que "prácticamente el 86% de los fondos previstos se han quedado en el cajón" y eso "es desaprovechar algo necesario para el turismo".

Juan Marín, en cambio, se ha congratulado de los resultados del bono turístico ya que ha supuesto, según ha detallado, 120.000 pernoctaciones para viajeros andaluces. "El Gobierno de España no quiso hacerlo a nivel estatal y cada comunidad autónoma lo ha tenido que hacer por su cuenta", ha criticado, indicando al tiempo que si al diputado socialista le "parecía poco" que "con un millón y pico de inversión repercuta en 22 millones". "Es una medida complementaria, no exclusiva. El mismo presidente de las agencias de viajes nos ha pedido que lo renovemos, ¿estamos hablando de la misma persona, verdad? Lo importante es poner esa herramienta a disposiición de las empresas", ha concluido.

El vicepresidente ha remarcado que "lo importante es poner herramientas a disposición de las empresas, y ha citado como ejemplos los "219 millones de ayudas directas a empresas del sector turístico" andaluz, "que no han recibido un solo euro de ayudas directas del Gobierno de España".