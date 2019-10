Ciudadanos suma otra deserción en Cádiz (y van tres)

Ciudadanos no termina de asentarse en Cádiz. Han sido tres las dimisiones que se han producido en la capital gaditana en los últimos meses y en Jerez de la Frontera dimitió en bloque la junta directiva en octubre de 2018. Lo último ha sido la salida de Domingo Villero, que ha dimitido como portavoz del partido en el Ayuntamiento de Cádiz.

Presidente del colegio de Ingenieros, este gaditano del 72 años sucedía en el cargo Juan Manuel Pérez Dorao, el anterior candidato a la alcaldía de la ciudad, que también presentó la dimisión junto a su compañera María Fernández-Trujillo. Villero era la gran apuesta del partido para relanzar su marca en la localidad gaditana, pero el resultado ha sido negativo.

Ha anunciado su baja como afiliado, pero también su intención de continuar como concejal no adscrito. "Ha sido una decisión muy meditada, pero si quiero seguir siendo fiel al compromiso que adquirí con los gaditanos no me queda otra opción".

"Estos meses han sido una amarga experiencia de desencuentros con el aparato orgánico del partido, tanto a nivel local como a instancias provinciales o superiores, por no ajustarse al proyecto inicial. En este tiempo he tratado de reconducir la situación, pero la respuesta del partido, por acción o por omisión, ha sido la de anteponer sus intereses a los de Cádiz", lamenta.

Villero denuncia el "escaso apoyo del partido" durante la campaña electoral, la que considera "un éxito si tenemos en cuenta los escasos medios con los que conté y una campaña dirigida sin rigor".

"No soy un profesional de la política. Mis motivaciones ni han sido ni son de carácter económico. He puesto mi esfuerzo y mi prestigio profesional al servicio de unas siglas para llevar adelante un programa y un proyecto que debía servir mejor a Cádiz que otras opciones", explica.

La respuesta del partido

Tras conocer la renuncia del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Domingo Villero, la formación naranja le ha respondido diciendo que "en ningún momento fue trasladada la situación denunciada por Villero a través de los cauces que el partido pone a disposición de los grupos municipales. De hecho, la comunicación con el partido ha sido fluida, ha sido invitado tanto a actos como a formaciones internas y la relación ha sido satisfactoria".

Ciudadanos solicita al exconcejal que entregue su acta y recuerda que "todos los cargos electos firman una carta ética mediante la cual se comprometen a devolver dicha acta en el momento de abandonar las siglas".