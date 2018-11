Guerras internas e incertidumbre en Cádiz de cara al 2D

Quince son las opciones que tendrán en las papeletas los gaditanos que acudan a ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre. PSOE, PP, Adelante Andalucía, Ciudadanos, UPyD, Pacma, Vox, AxSÍ, Escaños en Blanco, Falange Española de la JONS, Nación Andaluza, Partido Comunista del Pueblo Andaliz, Equo-Iniciativa, Alternativa Republicana y Recortes Cero-M+J-GV son las propuestas que están sobre la mesa, tres más que en 2015.

Es un escenario interesante porque hay muchas interrogantes con formaciones nuevas, con luchas internas en algunas de las de mayor peso y con notables ausencias.

El PP apuesta por Ortiz

Empezando por las cuatro candidaturas que han tenido r epresentación en el Parlamento andaluz en la última legislatura, cabe destacar la tensión interna existente en el Partido Popular, algo que lleva a preguntarse si se confirmará como la fuerza más votada en la derecha o si Ciudadanos logrará adelantarle aprovechando esa situación.

Pablo Casado, líder del PP, ha tumbado la previsión de lista que había hace algunos meses. Inicialmente iba a encabezarla Ana Mestre, con el jerezano Antonio Saldaña como segundo y Teresa Ruiz-Sillero en la tercera posición. Era una formación consensuada a nivel interno, pero la votación de la presidencia del partido ha pasado factura porque los considerados simpatizantes de Soraya Sáenz de Santamaría han pasado a un segundo plano y se ha premiado la fidelidad a Casado. Ahí el gran vencedor ha sido José Ortiz, alcalde de Vejer, que encabeza ahora la lista.

En segundo lugar está Ana Mestre y en tercero Alfonso Candón, que fue noticia hace unos meses tras saberse que era presidente del partido en El Puerto de Santa María estando empadronado en Irlanda, al tiempo que era diputado provincial en el Congreso de los Diputados. Sea como fuere esta lista ofrece muchas dudas porque dos feudos fuertes del PP como El Puerto y Jerez no tienen candidatos en los puestos de salida y eso puede dejarse notar. E n las últimas elecciones regionales de 2015, el PP gaditano se hizo con cuatro parlamentarios y esa cifra está en peligro.

PSOE: apuesta conservadora

También se le complica al PSOE mantenga sus seis diputados por lo conservadora de su lista. Manuel Jiménez Barrios, único consejero gaditano en el Gobierno regional de Susana Díaz, vuelve a estar al frente y le siguen Araceli Maese y Juan Cornejo en las tres primeras posiciones. A nivel interno no se entiende que no haya representación de Jerez y sí de la localidad de Torre Alháquime en la figura de Noelia Ruiz. Además, también es llamativa la presencia de Miguel Ángel Vázquez, consejero de Cultura, y con escasa vinculación política en los núcleos fuertes de la provincia gaditana.

Adelante Andalucía sin Teresa Rodríguez

Adelante Andalucía, la unión de Podemos e IU, echará mucho de menos la presencia de Teresa Rodríguez, candidata ahora a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y sabe mal en algunos sectores de la coalición porque al presentarse por Málaga deja un aroma a la vieja política, lo que tanto se ha criticado de los paracaidista en la provincia, como cuando Alfredo Pérez Rubalcaba encabezó la candidatura del PSOE por la provincia de Cádiz al Congreso de los Diputados.

Ángela Aguilera es la candidata por la provincia de Cádiz, mientras que José Ignacio García será el número dos e Inmaculada Nieto la número tres. La marca de Podemos puede quedar difuminada en la mezcla con IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista. Hay alcaldes de IU que no están de acuerdo con la coalición y un ejemplo de ello es Pedro Romero, del municipio de Espera, que ya ha anunciado que no quiere presentarse a las elecciones municipales junto a Podemos, una formación que logró dos diputados por Cádiz en las pasadas elecciones autonómicas.

Ciudadanos se apoya en las figuras nacionales

Ciudadanos aspira oficialmente a tener tres parlamentarios por Cádiz y cuenta con Sergio Romero como su cabeza de lista, seguido por Carmen Martínez y Juan de Dios Sánchez. En las últimas elecciones obtuvieron un parlamentario y la intención es, como mínimo, mantener esa cifra y aprovechar las dudas que ofrece el PP para imponerse como la opción más votada en la derecha.

Su estrategia ha sido la de no nombrar todavía a los candidatos a las alcaldías para que ello no afecte negativamente en las autonómicas del 2 de diciembre, aunque ya han tenido que apagar incendios como el de la dimisión en bloque de la junta directiva de Jerez por no estar de acuerdo con la elaboración de la lista. Todo se apoya de momento en los iconos de Albert Rivera e Inés Arrimadas.

El resto de candidaturas

La reaparición del andalucismo se encarna en Andalucía por Sí (AxSí). Los andalucistas esperan lograr 30.000 votos, que equivale a un parlamentario. La campaña la han enfocado en feudos como en Jerez, Cádiz y Algeciras, donde más seguidores se habían perdido en los últimos tiempos. El portuense Joaquín Bellido encabeza la lista y, además, es el candidato del partido a la presidencia de la Junta de Andalucía. María José Jiménez y José Antonio López le siguen en la candidatura por Cádiz a las elecciones andaluzas.

No se espera que Vox tenga representación por la provincia de Cádiz, que cuenta en sus tres primeras posiciones de la lista con Manuel Gavira, Ángel Mulas y Manuel González. Para el PP puede ser otro problema que algunos de sus votos habituales recaigan en esta formación.

En el resto de candidaturas destaca la continuidad del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA ), con Eduardo Arañó al frente y la presencia de Equo, que inicialmente iba a concurrir a las próximas elecciones andaluzas dentro de la confluencia Adelante Andalucía y que tiene como cabeza de lista a Mateo Quirós.