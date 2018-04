Romaní (portavoz del PP de Cádiz): "Aquí tienen mi tesis, y pueden examinar lo que quieran"

El portavoz del PP de Cádiz y ex presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní ha asegurado en rueda de prensa, en respuesta a la información publicada sobre el pago de la empresa pública de 42.000 euros a un observatorio liderado por el director de su tesis doctoral: "Tengo aquí mi tesis de 2013 y pueden examinar lo que crean pertinente de la tesis, que habla de la responsabilidad social de las empresas públicas de la ciudad". Afirma que ha solicitado al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa el informe y la memoria de sostenibilidad que se hizo entonces. De hecho, ha colocado ambos documentos para que "puedan comprobar que no tienen nada que ver". "Uno está hecho sobre Aguas de Cádiz y mi tesis sobre varias empresas municipales" y "se utilizan métodos de estudio que no tienen nada que ver. El primero es una auditoría y el segundo un trabajo de campo, con encuestas y demás".

Romaní ha querido salir al paso de estas informaciones porque "entiendo que nadie me está acusando de nada pero solo con los titulares puede parecer otra cosa". Y apunta a los concejales de Podemos (ahora en el Gobierno gaditano) como origen de la información lamentando "su falta de valentía".

Para ello ha repasado la secuencia de los pagos afirmando que en 2011 la Fundación Aguas de Cádiz concede una subvención al Observatorio mencionado "y no a mi director de tesis, ya que aún no había ni comenzado". "Todo lo que se paga en Aguas de Cádiz son por jornadas realizadas en las que colabora como lo hacen otras empresas a eventos similares. Se patrocinan jornadas y eventos. Igual que ahora", y recuerda que la Fundación ha patrocinado este año concurso de callejeras en un bar privado. Insiste en que los pagos no son al catedrático si no al Observatorio.

A finales de 2012, afirma, se matricula de doctorado "y es entonces cuando le pido al profesor Guillén que dirija mi tesis". Explica que todos sus títulos son por la Universidad de Cádiz excepto algún título relacionado con recursos humanos por la Universidad de Sevilla. Y por eso "no se lo pido a un profesor de Oxford o de Navarra". Comenta que la tesis la defiende en 2013 mientras que el informe del Observatorio se entrega a principios de 2015. "¿No podía llamar a un profesor de la UCA que había colaborado con Aguas de Cádiz? ¿No puedo llamar a ningún profesor de la universidad de Cádiz?", se pregunta Romaní.

Al final de las declaraciones explica que, de hecho, sigue estudiando, y que acaba de presentar su TFM (trabajo de Fin de Master) sobre gestión de puertos de la ciudad de Cádiz, cuyo tutor ha sido el profesor Pinella.

Romaní asegura que todo es correcto y que "si hay algo que denunciar que se denuncie. Aquí están las cuentas de la fundación aprobadas por unanimidad".