Cancelada la actuación en el Carnaval de Cádiz de una chirigota formada por presos de Puerto III

La presente edición del COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas) de Cádiz está marcada por la polémica. Hasta el momento habían sido las letras críticas las que habían llamado la atención de los aficionados, pero ahora ha sido un asunto más turbio el que ha provocado muchas reacciones en las redes sociales. Estaba prevista la actuación este miércoles de un grupo de internos de Puerto III antes del inicio de la sesión de semifinales, pero ha quedado suspendida después de circulara la noticia de que en esta agrupación se encontraba una persona condenada a 34 años de cárcel por abusar de cuatro menores cuando era autor y director de comparsas en categorías juveniles.

Fueron muchos los aficionados que mostraron su indignación por esta circunstancia y el Ayuntamiento de Cádiz ha informado durante la tarde del martes que la actuación ha quedado anulada. “La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido suspender la actuación, que responde a una actividad de reinserción. Se ha cancelado tras la difusión de informaciones que no se ajustan a la realidad sobre componentes de la agrupación, que iba a acudir como invitada al Gran Teatro Falla con la chirigota ‘Adivina, adivinanza S.A.’ para cantar antes del inicio de la quinta sesión de semifinales”.

Según el Consistorio municipal, “desde la Secretaría General se ha optado por suspender la actuación al considerar que tras esas publicaciones se podría general un ambiente hostil que conllevara una situación perjudicial para estos reclusos de cara a su reinserción social, objetivo prioritario por el que se iba a desarrollar dicho proyecto con internos condenados por delitos menores y de tercer grado”.

La reacción había sido muy clara por parte de agrupaciones que debían compartir escenario con los reclusos. Joshua Peinado, autor del cuarteto juvenil ganador del Concurso, dejó claro que su agrupación no iba a asistir si actuaba la chirigota llegada de Puerto III: “Pienso que en esta vida nos equivocamos y debemos tener una segunda y tercera oportunidad y veo muy bien que le den la oportunidad de que lo hagan. Lo que no veo es que tenga que venir ningún pederasta, esos para mí no deben ninguna oportunidad y menos cuando se aprovecharon de la manera que la hicieron, haciendo cantera”.

La reinserción es el verdadero triunfo del derecho penal e iniciativas como estas luchan contra el estigma que acompaña a las personas que han cumplido condena. La condena no solo tiene un componente de castigo, también de inclusión y por ella apostamos.https://t.co/1qMoSuzFWT — Lola Cazalilla Ramos ۞ (@CazalillaLola) 31 de mayo de 2022

Tanto el alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi', como la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla, habían mostrado su satisfacción por el perfil de ciudad integradora que tomaba Cádiz con acciones como la que ha quedado anulada. “Cádiz y su Carnaval siempre por la inclusión, por tender puentes, por una sociedad mejor”, decía el alcalde.

Desde el Ayuntamiento gaditano se reitera que “el Equipo de Gobierno mantiene la mano tendida para celebrar esta iniciativa en años venideros”, aunque “acata y respeta la decisión tomada por la autoridad penitenciaria”.