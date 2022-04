La historia del antepasado esclavo de un diputado del Congreso: “No me esperaba ningún ancestro ni conde ni duque”

Adentrarse en el árbol genealógico es toda una aventura. Los amantes de la historia encuentran muchas sorpresas cuando empiezan a bucear en el pasado familiar y así fue como Juan Antonio Delgado, diputado de Unidas Podemos por Cádiz en el Congreso, descubrió algo inesperado. En una investigación particular se ha remontado hasta 11 generaciones atrás y ha descubierto que uno de sus antepasados fue esclavo en Cádiz. El relato ahora se cuenta en la serie documental del Canal Historia sobre el esclavismo en España bajo el título 'Encadenados'. Delgado es el único descendiente directo que aparece.

Podemos promociona a su diputado y guardia civil de Cádiz en pleno debate interno con IU por el candidato a las andaluzas

Saber más

Año 1677. Joan de San Joseph y Cathalina Gómez acuden a Chiclana de la Frontera para manifestar su intención de contraer matrimonio. El contrayente había sido un esclavo que había pertenecido a una señora acaudalada de Cádiz llamada Ana de Arriaga. Tras quedar viuda y tener que mudarse a Chiclana, se desprende de varios de sus esclavos y uno de ellos es el antepasado de Juan Antonio Delgado.

Durante los siglos XVII y XVIII, Cádiz había tomado el testigo de Sevilla como capital esclavista de Europa. Desde 1600 hasta 1750 se registraron casi 2.000 matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes era esclavo. Delgado desciende de manera directa de uno de ellos.

“Comencé a hacer mi árbol genealógico en 1997 porque soy aficionado a la historia. Cuando vas formando el puzzle te vas encontrando con muchas curiosidades. Yo siempre he contado con orgullo que soy el hijo de un albañil y no me esperaba ningún antepasado conde ni duque. Pero nunca me imaginé que me iba a encontrar con un antepasado que fue esclavo”, reconoce el político.

Lejos de ocultar este descubrimiento, ha querido darle visibilidad. Fue en el archivo del Obispado de Cádiz y Ceuta donde encontró el primer documento donde se constataba que Joan de San Joseph era un esclavo. Sus orígenes no están claros, pero la documentación existente ofrece pistas. “Ana de Arriaga dijo en el expediente matrimonial que Joan había sido concebido de una esclava suya y es posible que hubiera nacido ya en Cádiz. Esta señora le dio la libertad para que se pudiera casar, algo que no era habitual en aquellos tiempos”.

Capital esclavista

En el contexto de la historia hay que recordar que Cádiz fue un enclave estratégico en el comercio y tráfico de esclavos desde el siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XIX. España fue el último país en abolir esta práctica, en el año 1886, cuando puso en libertad a los últimos 25.000 esclavos en Cuba. El tráfico de esclavos llegó a ser un problema para la ciudad gaditana y ni siquiera se le dio una solución en las Cortes de Cádiz porque las ideas liberales chocaban con los intereses económicos. Quedan vestigios de aquello, como el famoso Callejón de los Negros, cercano al puerto y que en su momento era zona de paso de los esclavos que desembarcaban.

Joan de San Joseph se cambió el nombre cuando quedó libre. Pasó a ser llamado Juan López, huyendo del estigma de una vida pasada marcada por la esclavitud. Ni siquiera ese detalle fue un obstáculo para el diputado gaditano, que tuvo habilidad para rastrear su pista basándose en Cathalina Gómez, una chiclanera que había llegado desde Écija del seno de una familia muy humilde.

De ella no tiene Juan Antonio muchos datos, pero sí de Joan porque, por el hecho de ser esclavo, quedaba todo reflejado documentalmente. “Curiosamente es el antepasado más antiguo y del que tengo más información por ser un esclavo. Por ese motivo sé que era moreno, delgado, de pelo crespo, buen cuerpo, alto, que tenía una mancha en el cuello... Esos datos no los he encontrado en ningún otro pero sí de él porque en el parte matrimonial la propietaria tenía que darlos”.

“Un carácter abierto y multicultural”

El diputado reflexiona sobre cómo han cambiado las cosas desde el siglo XVII y cree que Joan y Cathalina estarían felices de lo que ha pasado después en su familia: “Quién les iba a decir a este matrimonio que eran pobres de solemnidad que un descendiente suyo sería diputado en el Congreso. Buscando mis orígenes he descubierto que vengo de gente humilde en la mayoría de las generaciones. Puedo decir que mis antepasados fueron partícipes para que hoy tengamos ese carácter abierto y multicultural”.

Juan es guardia civil de profesión y ha vivido de cerca la problemática de la inmigración. Ahora que ha explorado en sus raíces lejanas, todavía es más sensible con ello: “El tema de la inmigración me afecta primero por mi profesión de guardia civil. Lo he vivido a pie de playa y a la extrema derecha le digo que cuando yo me encontraba a personas en una patera miraba a los ojos a los inmigrantes y veía gente buena que buscaba una vida mejor. En la costa de Cádiz era algo que pasaba y yo veía gente decente y honrada. Ellos ven criminales y manadas. Han pasado casi mil individuos hasta la 13ª generación y me quedarán pocos genes, pero me siento orgulloso de dónde vengo”.