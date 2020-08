Los trabajadores del metal de Cádiz votan volver al trabajo pero mantienen sus movilizaciones

La industria auxiliar de Navantia ha vuelto al trabajo este lunes, una semana después de que se anunciara un paro indefinido como respuesta a unos despidos que consideraban que respondían a "represalias" por las últimas movilizaciones. Desde hace días había trabajadores que estaban inquietos por las consecuencias que pudiera acarrearles este paro y en la mañana del lunes ha tenido lugar una asamblea organizada por la Coordinadora de los Trabajadores del Metal de la Bahía (CTM), donde se ha decidido regresar a la actividad.

A mano alzada, "como se ha hecho toda la vida en los Astilleros", según la CTM, se realizó una votación que no fue la única que tuvo lugar en la mañana del lunes. El comité de empresa de Navantia Puerto Real había organizado otra, en paralelo, pero que contaba con la presencia de un notario de la localidad gaditana. "El cierre patronal sólo se revocará si de la votación ante notario sale mayoría de sí a la vuelta al trabajo. Cualquier decisión de otra organización no tiene ninguna validez", avisaban desde el comité de empresa.

Y es que las discrepancias entre la CTM y el comité han sido constantes en los últimos días. Desde un primer momento, la representación sindical de Navantia Puerto Real se desvinculó de la decisión tomada por las empresas auxiliares. Margarita Forné, presidenta del comité de empresa puertorrealeño, llegó a decir que las de la CTM era "actuaciones totalmente salvajes en una apuesta teatralizada para engañar a la ciudadanía y buscando sólo sus intereses propios en detrimento del bien general".

"Se lleva amenazando toda la semana sobre que puede haber despidos si sigue el paro indefinido y hay compañeros que han estado asustados, por lo que decidimos votar en asamblea. Tanto la patronal (FEMCA) como el comité de empresa de Puerto Real han intentado deslegitimar nuestras votaciones y ellos han hecho otra con urnas para, supuestamente, no coaccionar a nadie aunque han amenazado a los trabajadores diciendo que habrá medidas si sigue el paro", denuncia un representante de la CTM.

Las dos votaciones se han producido sin incidentes y con idéntico resultado final: el metal vuelve al trabajo. "La votación se ha desarrollado dentro de unos cauces pacíficos y se ha asegurado en todo momento el ejercicio del derecho al voto libre, directo y secreto", señala en un comunicado el comité de Navantia Puerto Real, que ha contado con un 73,95% de votos a favor del regreso al trabajo en su votación.

Pero las movilizaciones previstas en un primer momento se mantendrán. Este martes 25 de agosto habrá una protesta en el Puente de la Constitución de 1812. También se mantiene la convocatoria de Huelga General del Metal en la provincia el 27 de agosto y otra protesta en el Puente Carranza el próximo 1 de septiembre.

Los alcaldes de la Bahía plantan a 'Kichi'

Las protestas de los trabajadores pidiendo carga de trabajo han evidenciado las posturas diferentes que existen entre los alcaldes de las poblaciones que tienen en juego muchos puestos de trabajo con la industria naval: Cádiz, Puerto Real y San Fernando. José María González, Kichi, acudió la pasada semana a apoyar a los operarios que habían acampado en las instalaciones de Navantia como medida de protesta. Las alcaldesas de Puerto Real y San Fernando, Elena Amaya y Patricia Cavada (ambas del PSOE), compartían la postura del comité de empresa de Puerto Real, que se desvinculó desde un primer momento de las movilizaciones.

Para este lunes estaba fijada una reunión entre los regidores de estas localidades, pero no acudieron las citadas alcaldesas ni tampoco Germán Beardo (PP), alcalde de El Puerto de Santa María. "No me han plantado a mí, sino a los trabajadores de la industria naval y aeroespacial ya que en estos momentos necesitan la implicación y la unidad de las administraciones para hacer un frente común que reclame carga de trabajo sostenible y sostenida en el tiempo”, denuncia Kichi.

El Ayuntamiento gaditano informa que ha solicitado una reunión con el Gobierno Central "para abordar la difícil situación que están atravesando tanto la industria naval como la aeroespacial, una reunión a la que podrán sumarse el resto de alcaldes de la Bahía si así lo consideran”.