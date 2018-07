La portavoz del Gobierno de Griñán dice sobre los ERE que trabajaron "desde el primer minuto para que el fraude aflorara"

La que fuera consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, María del Mar Moreno, ha declarado este miércoles como testigo en el juicio de la pieza política de los ERE y donde ha confesado que el expresidente Griñán, una de las personas más cercanas a Moreno durante su trayectoria en la Junta, "no pensaba que le afectaría personalmente" cuando el caso saltó en el año 2011.

"Mi sensación era que el presidente Griñán estaba ocupado y preocupado con dar una buena respuesta al juzgado y en colaborar con la justicia", ha recordado la también expresidenta del Parlamento andaluz. El presidente les ordenó entonces, después de que el exdirector de Trabajo dijera en prensa que en la Junta había "una especie de fondo de reptiles", que se personara la administración andaluza como acusación particular a través de los servicios jurídicos que dependían de Presidencia.

Moreno, que estuvo imputada en la causa hasta junio de 2015 y que declaró como aforada ante el Tribunal Supremo apenas un par de meses antes, ha reconocido la "singularidad" de su situación entre 2011 y 2013 como "única consejera de Presidencia que ha sido también portavoz", con "un 80%" de comparecencias públicas relacionadas con el caso en esos dos años.

"Todo aquello entró mediáticamente muy fuerte" pero en su caso "no había ningún ámbito de trabajo relacionado con el objeto de la causa". "Mi función era traducir las cosas, pero eso no me convertía en una experta en una materia", ha añadido.

Llamadas de atención al abogado del PP

El presidente del tribunal ha llamado la atención al abogado de la acusación popuar del PP, que ha sido la primera parte en preguntar al haber pedido la presencia de Moreno como testigo. "No es una acusada sino una testigo y le está preguntando como si fuera una acusada", la ha espetado tras una de sus preguntas. "Usted está haciendo un interrogatorio politico como si estuviera en el Parlamento", la ha comentado en otro momento.

Si bien la declaración de Moreno también ha tenido algunos pasajes técnicos, no demasiados porque la testigo ha reconocido no ser experta ni tener conocimiento de varias de las cuestiones se le ha planteado, la testigo ha hecho numerosas valoraciones políticas sobre el asunto, principalmente en el momento en el que ha querido recordar la "distinción" que hizo el Gobierno andaluz "del mal uso que pudieron hacer cuantas personas".

Según ha dicho aún se está debatiendo "el debate técnico-jurídico" del sistema de concesión o del procedimiento utilizado pero ha querido dejar claro que "desde el primer minuto nos pusimos a trabajar para que el fraude aflorara", señalando que la cuestión de si el sistema era correcto o no es todavía "objeto de controversia" y tiene aún "muchos interrogantes".

Pero ha insistido en que las ayudas de la Junta, en general, eran una cuestión que discurría paralela al "lamentable" uso que hayan podido hacer algunas personas, insistiendo en que la Junta "trabajó con intensidad para detectarlo y corregirlo". Que haya una fraude concreto en alguna oficina de empleo, no significa que lo haya en todas, ha apuntado en esa línea, defendiendo las ayudas públicas en conflictos laborales siguiendo el criterio político que sea pero "siempre que haya sido legal". "Es normal en toda España aunque aquí se esté juzgando el procedimiento", ha dicho pero, "de haberse producido fraude, eso está fatal", ha aclarado.