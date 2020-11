Comerciantes andaluces creen que las medidas son "la puntilla" al no venir acompañadas de ayudas: "No podemos más"

El presidente de Málaga Comercio, Salvador Pérez, ha lamentado que las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía, que entran en vigor a las 00.00 horas del martes 10 de noviembre y que suponen el cierre de comercios con actividad no esencial a las 18.00 horas, son "la puntilla" para este sector, que ya está "en una situación muy complicada y caótica". "No podemos más", ha resumido.

Así, ha indicado que no están en contra de las nuevas medidas para contener la propagación de la COVID-19 pero sí de que no vengan acompañadas de ayudas para el comercio, conformado en la provincia de Málaga por muchas pequeñas y medianas empresas y autónomos. "Si ya estábamos que no nos enderezábamos esto es la puntilla que va a hundir más el comercio, que está en una situación muy mala y muy complicada", ha trasladado en declaraciones a Europa Press.

Pérez ha lamentado que las medidas se anuncien "sin ningún remedio para suavizarlas", incidiendo en que este cierre a las 18.00 horas, que se suma a la ya de por sí "complicada situación" del sector desde el pasado mes de marzo debido a la pandemia del coronavirus, "cae en la espalda de los mismos y el tejido empresarial ya no puede con esta carga más meses".

Mirando a Alemania

En este punto, ha puesto como ejemplo que en Alemania se decretara el cierre y al mismo tiempo se anunciara que las empresas recibirían un 75 por ciento de la facturación del mismo mes del año anterior: "Eso es lo normal, aquí no se escucha nada, únicamente recortes, ajustes y no sé cuándo vamos a poder aguantar aun endeudándonos porque llegará un momento en el que no podamos más".

Según Pérez, las ventas han descendido en lo que va de año un 40 por ciento por la pandemia, cifra que se elevará a más del 60 por ciento con las nuevas medidas.

"Ya estamos en el límite de los límites, desde marzo ajustándonos el cinturón y nos dejan tirados. Esto ya es que no se puede más", ha lamentado el presidente de Málaga Comercio, quien ha trasladado que es una sensación generalizada con otros sectores como la hostelería, también muy afectada por las nuevas restricciones.

En este sentido, ha indicado que si la gente no sale se compra menos "en general en todos los gremios". "Lamentablemente es una situación muy complicada pero los políticos tienen que tener en la mano una solución y es que no hay nada", ha recalcado.

"Estamos viendo que todo se va al garete, no tenemos políticos con perspectiva de que esto salga adelante y no entiendo cómo estamos aguantando tanto", ha sostenido, al tiempo que ha recordado que son muchas las familias que viven y tienen un sueldo gracias al comercio.

También ha expuesto que las medidas del inicio de la pandemia no tienen ya las mismas condiciones, como los ERTE. Ha indicado que en la nueva prórroga para sectores como el comercio hay subidas en los seguros sociales, por ejemplo. Pérez ha hecho un símil y ha subrayado: "Si quieren que el coche ande no quiero que me llenes el depósito pero sí que me des algo para que se pueda mover".