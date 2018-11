El Tribunal Supremo excluye los ingresos de la pareja de hecho para tener acceso al subsidio por desempleo

El Tribunal Supremo ha emitido una novedosa sentencia que dice que los ingresos de la pareja de hecho, que sea progenitora común de hijos menores, no deben tenerse en cuenta como renta de la unidad familiar para desestimar el subsidio de desempleo.

La sentencia está fechada el 17 de octubre y ha sido notificada el 21 de noviembre al representante legal de una mujer de Córdoba, estimando el recurso de casación para la unificación de doctrina y concluyendo que, a tenor de la redacción de la legislación entonces vigente (el artículo 215.2 de la Ley General de la Seguridad Social, hoy artículo 275.3), solo deben computarse como ingresos de la unidad familiar, a efectos de determinar la procedencia o no del subsidio, la de los cónyuges, hijos menores de 26 años, mayores incapacitados o menores acogidas, pero no la de la pareja de hecho.

Según explica el abogado Valentín Aguilar, el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba había dado la razón al beneficiario de la prestación al considerar que "lo relevante no es si la familia está legalmente o no constituida sino si existen cargas familiares y la posibilidad de ser atendidas conforme a los ingresos percibidos. Ahora bien, la regulación legal es la que es, y no es función de este juzgador cambiarla", dijeron los jueces en primera instancia.

Después, la Sala de lo Social del TSJA en Sevilla, en febrero de 2016, revocó la sentencia y estimó el recurso de suplicación interpuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal sobre prestaciones al considerar que existía "una doctrina jurisdiccional que ha venido excluyendo al conviviente de hecho como carga del familiar del solicitante".

En aquella segunda sentencia se decía que "el precepto de referencia no menciona expresamente a la pareja de hecho, pero éste tampoco puede ser excluido si se pretende realizar un cómputo adecuado de los ingresos de los que dispone la unidad familiar".

Protección de los desempleados y no a la familia

El Supremo estima ahora el recurso interpuesto por el despacho de abogados Valentín Aguilar, que explica que "en atención a que la interpretación literal del precepto es clara, que siguiendo la interpretación teleológica, la norma se orienta a la protección de los desempleados y no a la familia, y que de acuerdo al examen de antecedentes históricos y legislativos, pese a las sucesivas reformas legales se ha mantenido inalterado, por lo que no procede computar para el cálculo de la renta de la unidad familiar los ingresos de la pareja de hecho del solicitante del subsidio por desempleo".

"Está cuestión ha dado lugar durante años a numerosas interpretaciones y discusiones. "Aunque no se diga expresamente, la consecuencia lógica de esta decisión es entender lógicamente también que la interpretación sostenida de unidad familiar alcanza de igual forma a que las parejas de hecho no pueden considerarse responsabilidad familiar del solicitante".

Según el letrado, el asunto tiene especial transcendencia pues, a la hora de gestionar el subsidio por desempleo de las parejas de hecho, deberá ajustarse el Servicio Público de Empleo a lo establecido ahora por el Tribunal Supremo. Según los últimos datos oficiales del INE, existen en España un total de 1.648.100 parejas de hecho.

"El quid de la cuestión era que, hasta ahora, se estaba computando al otro progenitor cuando tiene ingresos para no darla y no cuando el progenitor no tenía ingresos y venía bien para dar la prestación. Es decir, según los intereses de la Seguridad Social", apunta el abogado.

"Sobre el derecho al subsidio de desempleo por tener cargas familiares, el Tribunal Costitucional descartó que vulnerase el principio de igualdad la regulación legal que exige como requisito para lucrarlo la convivencia matrimonial, excluyendo del ámbito de protección a las parejas de hecho, lo que viene a reafirmar que estamos ante una tema de interpretación de la norma cuya literalidad no deja lugar a dudas sobre la intención del legislador de no considerar a la pareja de hecho como miembro de la unidad familiar ni como responsabilidad familiar del solicitante".