CCOO y UGT apelan por el 1 de mayo a la "corresponsabilidad" de la patronal para salir de la crisis en Andalucía

CCOO y UGT consideran que el momento actual la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas suponen un "punto de inflexión" hacia una sociedad "con más justicia social". En el contexto de este sábado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, ambos sindicatos apelan a la "corresponsabilidad" de la patronal en Andalucía para salir de la crisis y dar continuidad al hecho de que las organizaciones sindicales, durante estos meses, han exigido a las administraciones públicas la adopción de medidas urgentes para paliar el daño a la clase trabajadora a causa de la Covid-19.

Cádiz acogerá el sábado la movilización central, y no es casualidad. "Airbus apunta siempre a Andalucía para despedir", ha protestado Nuria López en rueda de prensa ante la posibilidad de cierre de la planta de Puerto Real. Carmen Castilla ha lamentado en ese sentido el proceso de "desindustrialización" que padece la provincia gaditana, con un impacto del sector industrial en el PIB andaluz un par de puntos inferior hasta bajar al 10%. "No podemos consentirlo", ha remarcado. 'Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su clase trabajadora', reza el lema de este 1 de mayo, un año después de la movilización virtual de 2020, y en ese sentido han explicado las dirigentes sindicales los motivos de sus reivindicaciones.

Las representantes sindicales han coincidido en reclamar los derechos sociales y laborales para los trabajadores andaluces después de más de un año que dura ya la pandemia, y han pedido la derogación de las reformas laborales, sobre todo la de 2012. Castilla, en ese punto, ha defendido que, sin la figura del ERTE, la crisis habría conllevado aún más desempleo. "Tememos que se conviertan en EREs", ha advertido en todo caso. La dirigente de UGT ha lamentado también las consecuencias en forma de despido de las fusiones en el sector financiero (Caixabank y BBVA) y los daños a sectores laborales feminizados como el manipulado hortofrutícola o la dependencia, apostando por un convenio regional que homogenice la situación de las empleadas.

"La lucha es diaria en cada centro de trabajo"

López ha defendido que UGT y CCOO han estado trabajando "codo con codo" a la hora de reclamar más recursos públicos a la clase política para salir de la crisis "de manera más justa y más solidaria", por lo ha instado a la patronal empresarial a "que no mire para otro lado", sea "corrsponsable" y no se asemeje a "la patronal rentista del siglo XIX". "El 1 de mayo no es solo una movilización sino un recordatorio de que la lucha es diaria en cada centro de trabajo", ha proclamado aludiendo a la necesidad de potenciar la negociación colectiva, la estabilidad laboral y contra la precariedad. Según han expuesto, durante la pandemia han "aparcado" en cierto modo algunas de sus reivindicaciones para pedir a la Administración la urgencia de ayudas para ciudadanía y trabajadores, plasmado en el Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el marco de la Reactivación Económica y Social, del que también forma parte la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Tanto López como Castilla han defendido la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la aplicación de un sistema impositivo "justo" en el "que paguen más impuestos los que más tienen", el fortalecimiento de los recursos públicos y la reducción de la siniestralidad laboral. Desde UGT se apuesta por volver a tener los derechos laborales que no terminaron de recuperarse con la crisis de 2008. López ha insistido en que la recuperación de Andalucía y España pasa por la colaboración de la empresa para "transitar por un camino de esperanza y solidaridad".

En cuanto a las movilizaciones en sí para este sábado, los sindicatos a nivel regional han dejado libertad a cada provincia para desarrollar las protestas como mejor convenga, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad ante la Covid-19. En Almería, por ejemplo, habrá una caravana de coches, mientras que en Cádiz se producirá una manifestación a partir de las 12.00 aunque con un "trayecto corto".