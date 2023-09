El estudio informativo para recuperar el tren entre Andalucía y Murcia acumula más de un año de retraso

La reapertura de la línea ferroviaria convencional entre Andalucía y Murcia parece estar estancada. Casi de forma paralela a la historia que acompaña al cierre de este trazado, que se clausuró el 31 de diciembre de 1984 y cuyos intentos posteriores de recuperación fracasaron, el estudio informativo que se licitó en 2021 acumula ya más de un año de retraso. El Ministerio de Transportes confirma a elDiario.es Andalucía que el mismo aún se encuentra en fase 0, una fase que tendría que haber concluido en julio de 2022.

Cuando quedan apenas tres meses para completar los 24 de desarrollo que estaban marcados en la adjudicación inicial, parece claro que el estudio deberá prolongarse en el tiempo, dilatando a su vez la reapertura de un servicio ferroviario que es clave para las provincias de Granada, Almería y Murcia por las que pasará. Según datos de la Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, las poblaciones por las que pasaba el ferrocarril hasta el 1984 han perdido un cuarto de población desde entonces. Poblaciones que se unían desde Guadix (Granada) hasta Lorca (Murcia) en un trazado de unos 120 kilómetros de vía ferroviaria que a día de hoy está desmantelada y en muchos casos se ha transformado en una vía verde.

En el nuevo proyecto, que pasa por el estudio informativo que cuenta con un presupuesto inicial de 1,2 millones de euros, la unión temporal de empresas (UTE) entre Getinsa y Subterra, dos empresas madrileñas, no ha pasado de momento de una fase 0 que está enfocada a la viabilidad técnica, ambiental y económica. No se conocen las causas de este retraso porque Transportes no las facilita ni a este medio ni a las plataformas ferroviarias que están presionando para recuperar el tren, pero sí se puede señalar julio de 2022 como una fecha clave.

Un año de poca información

Antonio Francisco Martínez, portavoz de Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, una de las plataformas que más empeño está poniendo para la vuelta de este trazado ferroviario, explica que hasta julio del año pasado el flujo de información por parte del Ministerio de Transportes y la UTE de empresas con su propia plataforma era “continuo”. “Desde antes de que se adjudicase la obra hemos estado pendientes, ofreciendo el trabajo que ya hemos hecho las asociaciones con nuestros informes porque tenemos técnicos que están a pie de vía y al principio lo recibieron todo de maravilla, pero cuando llegó julio todo cambió. Las empresas nos pedían que no contactáramos con ellas y el Ministerio que si queríamos alguna información que la solicitáramos. Algo que hemos hecho cada semana”.

Sin embargo, desde Transportes se han negado a responder los últimos requerimientos de las plataformas alegando que no hay novedades destacables sobre el estudio informativo, algo que queda confirmado por la demora en la que está instalada la fase 0. Tras esta etapa están la 1, que sería la planimetría y la 2 y la 3 que son las que tienen que ver con el trazado final a pie de terreno, evaluación económica y de infraestructuras de cada uno de los tramos que unirán Guadix (Granada) con Lorca (Murcia) en los más de 120 kilómetros de vía ferroviaria que se construirá.

Desde las plataformas ferroviarias muestran su preocupación porque los plazos se sigan alargando en el tiempo ya que aspiran a que se concluya el estudio antes de 2025 para que este futuro tren convencional pueda unirse al Corredor Mediterráneo y contar así con financiación europea que facilitaría las obras. Así, la inversión total estimada ronda los 900 millones de euros. De hecho, los meses son claves porque en el plazo más optimista para la puesta en funcionamiento del ferrocarril, este no estaría disponible hasta dentro de 15 años, un periodo tan largo que para las plataformas ferroviarias no pueden permitirse retrasos.

Por otra parte, Murcia y Andalucía volverán a estar conectadas antes por la vía de alta velocidad que se está construyendo entre Almería y la propia Murcia, dentro del trazado del Corredor Mediterráneo, pero desde las asociaciones en defensa del ferrocarril convencional exigen que no se olvide este tren entre Guadix y Lorca por ser estratégico. En su momento, era la conexión natural de la región andaluza con el Levante español, con un importante flujo de transporte de mercancías, que la clausura de la línea cambió de los trenes a los camiones.

En todo caso, aunque el estudio informativo acumula un retraso reconocido por el Ministerio de Transportes, la propia institución estatal manda un mensaje de calma alegando que, si se vencen los plazos y las fases 1, 2 y 3 no estuvieran listas antes de 2024 -fecha en la que vence la adjudicación del estudio- “se aprobará la correspondiente prórroga”. “El presupuesto para la realización de los trabajos está plenamente asegurado y no hay ningún riesgo de que se pierda”, añaden desde Transportes.