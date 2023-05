Ganaderos andaluces tiran leche para denunciar que Puleva quiere rebajar 9 céntimos el precio que les abona por litro

Los ganaderos andaluces están en pie de guerra contra Lactalis-Puleva por el nuevo contrato que quiere llevar a cabo la multinacional francesa para comprarles la leche. Denuncian que la empresa ha puesto encima de la mesa una propuesta que rebaja en 9 céntimos por litro el dinero que hasta ahora percibían por cada litro que vendían. Una cantidad que, según estima la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) supone una merma de unos 20.000 euros de media al mes por vaquero. Algo que afecta de lleno a sus explotaciones porque, dicen, apenas tienen capital para cubrir los costes de producción. Lactalis defiende que su propuesta es necesaria para adaptar “el precio de la leche en las ganaderías al contexto y al mercado español y europeo”.

Andalucía mira ya al próximo otoño con las reservas hídricas bajo mínimos en la peor sequía meteorológica del último medio siglo

Más

Como medida de presión, decenas de ganaderos andaluces están tirando la leche que producen sus vacas desde el pasado lunes bajo el lema 'Yo tiro mi leche'. Según fuentes del sector, la protesta ha sido secundada por unos 150 vaqueros y se están desperdiciando alrededor de 600.000 litros diarios de leche. Afirman sentirse “forzados” a hacerlo porque Puleva no les está recogiendo el producto al no haber alcanzado un acuerdo económico ya que los vaqueros exigen que, como mínimo, el litro de leche se pague al precio al que se abonaba hasta ahora y la multinacional francesa, con sede en Granada, está en el plano opuesto. Los afectados afirman que antes de “arruinarse” prefieren desperdiciar la leche para no firmar un contrato que consideran “abusivo”.

Actualmente, el litro de leche se paga en Andalucía a 60 céntimos y Lactalis quiere acortar ese margen hasta los 51. Una cantidad que para explotaciones con 200 vacas -que suelen ser la dimensión habitual de estas granjas- supone una merma mensual de alrededor de 20.000 euros. A este hecho se suma la denuncia que hacen los ganaderos por la Ley de Cadena Alimentaria al sostener que “no sirve para nada” ya que es la industria la que está imponiendo los precios y no hay una negociación entre las partes. Los vaqueros se sienten desamparados.

📢No quieren pagar un precio justo por la leche 🥛nos coaccionan, no recogen la leche y nos obligan a tirarla. ¿Quiénes? Los de Lactalis-Puleva 😡

➡️Jose Luis de la Rosa, responsable vacuno Leche d COAG ANDALUCIA obligado a tirar hoy la leche en su explotación en Utrera (Sevilla) pic.twitter.com/vA3WCGmwOb — COAG ANDALUCIA (@COAGANDALUCIA) 1 de mayo de 2023

“Puleva no negocia, impone los precios”, es el argumento que más se repite entre los ganaderos. Si bien la empresa sí ha llegado a acuerdos con las diversas explotaciones que tiene repartidas por todo el país -por ser pequeñas y sin capacidad para presionar, a pesar de haber recibido la misma propuesta- la mayoría de las de Andalucía no han aceptado las nuevas condiciones y de forma unánime han decidido parar contra Puleva. Recuerdan que la subida de los costes de las materias primas el año pasado con la guerra de Ucrania ya les afectó de lleno y que sus economías ya están en situación precaria como para aplicar otra propuesta que les ahoga económicamente. Además, como sostienen que la multinacional francesa no negocia, entienden que les están “coaccionando” para aceptar la rebaja.

Un motor económico en peligro

Advierten que, de seguir así, tendrán que cerrar decenas de explotaciones por toda Andalucía y las vacas tendrán que ser sacrificadas, llevándose consigo la economía rural de muchas poblaciones que viven en torno a la ganadería y la agricultura, esta última también dañada por la sequía que sufre España. Por eso, piden ayuda, no solo al Gobierno de España para que vele por el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, sino para que lo que perciban por su trabajo no sea una “ruina”, sino también a la Junta de Andalucía para que ponga en marcha medidas de apoyo al sector.

Por su parte, Lactalis-Puleva ha emitido un comunicado en el que espera llegar a un acuerdo a la “mayor brevedad posible” para que se desbloquee la situación. Justifica su propuesta de rebaja porque se pretende “ajustar de forma gradual el precio de la leche en las ganaderías al contexto y al mercado español y europeo”. Al mismo tiempo, la multinacional francesa manifiesta llevar “semanas” negociando con diferentes propuestas y que estas superan “el precio medio del litro de leche en origen en Europa y en España”.

Según la empresa lechera, “la compleja situación actual del mercado de la alimentación”, que afecta a “toda la cadena”, desde el origen hasta la comercialización de la leche, “obliga a realizar ajustes en todos los eslabones”. Pero los ganaderos tienen claro que seguirán tirando su producto si Puleva “no se sienta a negociar un contrato con un precio digno”. De lo contrario, la situación puede prolongarse en el tiempo. Al respecto, desde la compañía dicen tener aprovisionamiento suficiente de leche para mantener la producción, aunque irán haciendo nuevos cálculos conforme avancen los días.