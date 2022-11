Zayda Manatta: “Llegaremos a que los que quieran evadir impuestos no tengan donde esconderse”

El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha supuesto un punto de inflexión en la colaboración entre países para evitar la evasión de impuestos, o por lo menos, ponerla más difícil. Hace unos días ha presentado en Sevilla su informe de 2022, con el título 'Subiendo el nivel de la transparencia fiscal'. Conversamos con Zayda Manatta, jefa de Secretaría del Foro Global de la OCDE.

¿Cuáles son las principales conclusiones de este informe?

Por primera vez, se presentan las revisiones por pares [arbitraje], que incluyen calificaciones de efectividad para los 99 países y jurisdicciones que se habían comprometido a iniciar el intercambio automático de información desde 2017. El informe muestra que prácticamente todos han establecido los marcos legales y han empezado a intercambiar información con éxito y sin problemas técnicos o retrasos significativos. Hablamos de que han implementado una estrategia para garantizar que las instituciones financieras están estableciendo procedimientos para que sea también información de calidad y actualizada. En el informe se incluye también referencia a si se están cumpliendo nuestras recomendaciones e, igualmente, cómo los países en desarrollo, que pueden tener más dificultades, están siendo asistidos para implementar estos estándares.

¿Qué asistencia les facilitan?

Pues, 2022 está siendo el año donde nuestro programa de capacitación más ha crecido. Hasta octubre hemos prestado apoyo a más de 90 países. De ellos, 75 son países en vías de desarrollo. Son cifras muy significativas. Supone, por ejemplo, que hemos ofrecido capacitación a más de 3.000 funcionarios de las administraciones tributarias de los distintos países.

Después de cinco años de esta nueva estrategia, ¿se puede decir que se están cumpliendo los objetivos?

Prácticamente todas las jurisdicciones que se han comprometido a implementar esta estrategia lo han hecho, y ya están recolectando y compartiendo la información. Hay deficiencias en algunos, pero ninguna insalvable o comprometedora para el estándar. Es decir, podemos identificar quiénes son los beneficiarios finales de las cuentas. De ese total, hay un 15% que no ha empezado, pero tiene planes creíbles para comenzar a hacerlo en los próximos meses. Estamos hablando ya de 111 millones de cuentas que han sido intercambiadas. Supone el control de 11 billones de euros.

¿Para qué sirve este intercambio? ¿Lucha contra el fraude, evitar los paraísos fiscales...?

Quiere decir que cualquier jurisdicción puede tener información sobre residentes en otras. O que un contribuyente con activos en el extranjero no los puede ocultar de su administración tributaria. Muchos países antes de empezar el intercambio automático de información, les brindan la posibilidad de regularizar la situación fiscal de forma voluntaria porque hay partidas no declaradas y los contribuyentes ocultan estos activos. Es muy importante porque el mensaje es que llegaremos a que los que quieran evadir impuestos no van a tener lugar donde esconderse. Desde 2009 se han identificado más de 114.000 millones de euros de ingresos fiscales adicionales con esos procesos voluntarios que citaba, con inspecciones en el exterior y con otras medidas similares.

¿Hablamos siempre de grandes fortunas?

El intercambio automático de información es un instrumento de lucha contra el fraude financiero, especialmente la evasión fiscal y todos los trucos ilícitos que la acompañan. El que tiene activos en el extranjero, en general, no es un pequeño contribuyente. Es gente con capacidad económica.

¿Cómo está España en esos estadándares?

España está con todos los programas previstos, y sus marcos jurídicos en vigor. La implementación es efectiva. Ha contribuido mucho para la transparencia fiscal.

¿Y esto cómo casa con la existencia de paraísos fiscales?

No usamos esa terminología a la hora de tratarlos. Las jurisdicciones miembros del foro están sometidas todas a las revisiones de pares. Hablamos más bien de centros de inversión, y son efectivamente las jurisdicciones con cierto riesgo, porque atraen más el flujo financiero del extranjero. Pero todas están pasando la información solicitada. Es una cuestión de cómo se comportan, y si están jugando de forma transparente y cooperando. Porque atraer inversión no es un problema per se, sino cómo la atraes.

El pasado año saltaron los Papeles de Pandora, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que dejaron al descubierto sociedades creadas en paraísos fiscales. ¿Son necesarias estas filtraciones porque no hay suficiente transparencia?

Esos papeles sirvieron para identificar quién estaba detrás: los beneficiarios finales. Pero lo cierto es que muchas veces la información sí está para las administraciones fiscales, pero no hacen uso de la misma. Hay cabida todavía para usar incluso mejor las herramientas que están disponibles. Un tema que quedó claro con los Papeles de Pandora es que los profesionales que actúan en estas áreas, el fisco, tienen que saber cómo aplicar la transparencia para conseguir los objetivos.

¿Qué retos inmediatos hay en el intercambio de datos fiscales? ¿Hay herramientas suficientes y solo falta voluntad política?

En estos momentos, uno de los desafíos es la criptomoneda porque exige una forma distinta de intercambio automático de información. Hay algunas jurisdicciones que tienen que hacer un esfuerzo mayor para que esta cuestión también sea transparente y con las diligencias debidas. Otra cuestión en la que queremos poner énfasis es que, en general, las administraciones fiscales están más ocupadas en cobrar los impuestos, y eso es diferente: hablamos de ver si los distintos procedimientos son adecuados.

Ya que habla de impuestos, en una crisis como la actual, con la inflación disparada... ¿Cómo valora la carrera por rebajarlos de algunos países y regiones?

No nos pronunciamos sobre la política tributaria de los territorios. Lo que hacemos es garantizar que tengan las herramientas para poder implementar las leyes que deciden. Hay que destacar que muchas veces algunos países se centran en cobrar los impuestos más fáciles porque no tienen herramientas para hacer frente a los que pueden burlar la ley, y en eso queremos ayudarles.

¿Hablamos de implementar herramientas eficaces frente a la ingeniería fiscal? ¿Esa terminología sí les gusta?

Es que hay una ingeniería fiscal para buscar los coladeros en la ley, pero otra que directamente trata de burlarla. Muchas veces el límite entre una y otra es muy fino. La idea es que esto también se pueda aclarar con la transparencia, para que las autoridades puedan adoptar las medidas que consideren más adecuadas en cada caso.