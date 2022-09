Espadas ve “fragilidad de argumentos” en la sentencia de los ERE y se aferra a la inocencia de Chaves y Griñán

24 horas después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por malversación y prevaricación en el macrofraude de los ERE, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha reaccionado poniendo en duda los argumentos jurídicos de los tres magistrados que suscriben la condena, y aferrándose al criterio del voto particular de las otras dos jueces, que han considerado el fallo como “un arriesgado salto al vacío”.

Espadas ve “fragilidad de argumentos” en una sentencia de más de 1.200 folios “más que discutible desde el punto de vista de la controversia jurídica”, dijo. El fallo describe un sistema irregular del manejo del dinero público destinado a los parados y la formación de empleo, y confirma que la cúpula del Gobierno andaluz, encabezada por los ex presidentes, “actuaron con conocimiento de las irregularidades”. “Mi conclusión es que tengo más dudas que certezas por una condena por estos delitos, y dudas sobre si se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales” de los condenados, ha asegurado el líder socialista, tras subrayar que la sentencia del Supremo “debió ser por unanimidad”.

El líder socialista evitó a la prensa durante todo el miércoles, acelerando el paso por los pasillos del Parlamento al que acudía para estrenarse como diputado en el primer pleno del curso político. Espadas no quiso pronunciarse hasta haber estudiado bien los argumentos de una sentencia mastodóntica, aseguraron en el PSOE. Este jueves, minutos después de su primer cara a cara con el presidente Juan Manuel Moreno, el líder socialista defendió ante los periodistas la “presunción de inocencia” de los condenados, sus predecesores en el cargo. “En un Estado de derecho, la presunción de inocencia es básica, debe haber pruebas claras y no condenas deduciendo el término dolo eventual, que no está probado. Esta sentencia es carne de recurso” ante el Constitucional, afirmó.

El secretario general del PSOE-A asegura que “acatan” la sentencia, pero insiste en que “no hay nada concluyente ni esto está cerrado”. Luego Espadas pidió encarecidamente que el siguiente paso procesal -la posible ejecución de la condena, que implicaría el ingreso inmediato en prisión de Griñán o la posibilidad de un indulto por parte del Gobierno- “no se contamine políticamente”.

Ha explicado que la solicitud de indulto, formulada por la familia del ex presidente y avalada por muchos compañeros de partido a título personal, es “un derecho ciudadano” que debe valorar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Pido separar la opinión de los partidos de la estrategia de las defensas, en virtud de los derechos fundamentales” de los condenados, dijo. Que no haya “contaminación política con un debate PP-PSOE”, pues sería “una falta de respeto al Estado de derecho”.

La petición del líder socialista llega tarde, porque el debate público sobre la posibilidad de un indulto lleva presente desde que se conoció el fallo, el pasado julio. El PP esgrime la hipótesis como si fuera un hecho y advierte de que la ley debe ser igual para todos. El Gobierno, entretanto, esperará a que la Audiencia Provincial de Sevilla, el tribunal sentenciador, dicte un auto de ejecución de la sentencia. Luego estudiará la petición de recurso de la familia de Griñán y la posición de la Audiencia y de la Fiscalía.

“Mi organización no puede ni va a estar en el apoyo a esta medida de gracia [el indulto solicitado por la familia], que es algo estrictamente personal. El PSOE como tal no va a tener ningún tipo de pronunciamiento sobre el proceso judicial. No estamos involucrados, no veo nada en la sentencia contra el PSOE. Por mucho que el PP lo repita, no estamos involucrados”, ha advertido Espadas. Apoyar o no el indulto de Griñán y otros condenados, ha dicho, “es una medida de gracia que representa un derecho ciudadano y que compete al Gobierno”. “El PSOE debe desligarse como organización, expresamente no debemos pronunciarnos ni contaminar el proceso políticamente”, ha insistido, recordando también que el propio código ético del partido impide a los cargos públicos pronunciarse a favor.

La sentencia del Supremo que condena a Griñán y a otros siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía a penas de prisión por un delito de malversación de fondos públicos se conoció el pasado julio, pero hasta este miércoles no se ha conocido el contenido de la sentencia. Aunque el fondo de la cuestión ya se sabía, el estruendo de los argumentos judiciales ha resonado en el primer pleno ordinario del Parlamento andaluz en el estreno del primer periodo de sesiones.

El número dos de la Junta, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el número dos del PP-A, Antonio Repullo, arremetieron duramente contra el PSOE apenas una hora después de hacerse pública la sentencia de 1.200 páginas. La celeridad con la que el PP y el Gobierno de Juan Manuel Moreno reaccionaron explica su intención de achicar aún más el espacio político del PSOE andaluz, muy mermado desde su fracaso en las elecciones del 19 de junio. Aunque el destinatario del duro mensaje que lanzó la Junta y el PP no es el grupo de Juan Espadas, que esquivó a los periodistas durante todo el día para evitar fijar su posición sobre la sentencia. “El PSOE andaluz ya está amortizado”, dicen en el PP, que apuntan a que el golpe va dirigido a la marca PSOE, en las municipales de mayo y en las generales de final de año.

El asunto de los ERE no ha aflorado este jueves en el primer cara a cara entre Moreno y Espadas. Ninguno de los dos lo ha mencionado, aunque posteriormente, el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha usado su interpelación al presidente andaluz para arremeter contra los socialistas en formato de elogio a su jefe de filas. “Usted no va a tener que pedir perdón por los casos de corrupción de la Junta de Andalucía, y ningún miembro de su partido se va a ver en la disyuntiva de tener que firmar un indulto para un miembro de su Gobierno, porque ninguno se verá visto salpicado por el mayor caso de corrupción de Andalucía”, ha sentenciado, desatando un aplauso de la abultada bancada de los populares en el salón de plenos.